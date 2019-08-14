Безліч танків і "Градів": бойовики продовжують стягувати важке озброєння на небезпечну відстань

Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вкотре зафіксували на окупованій Луганщині важке озброєння бойовиків, розміщене, відповідно до мінських домовленостей, з порушенням ліній відведення.

Зокрема, 10 серпня безпілотник місії поблизу міста Міусинськ (входить до складу міста Красний Луч і розташовується у 62 кілометрах на південний захід від Луганська) виявив 7 реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" калібру 122 міліметри. Крім того, поблизу Вільхівки (40 кілометрів на схід від Донецька) 22 "Гради" було помічено у районі Хрустального. Водночас біля Вільхівки бойовики розмістили з порушенням 2 буксирувані гаубиці 2А65 "Мста-Б" калібру 152 міліметри.

Тим часом, у зоні бойових дій: Бойовики на Донбасі збільшили кількість обстрілів

Також спостерігачі ОБСЄ на окупованому Донбасі зафіксували десятки одиниць важкого озброєння, "розміщеного за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання".

Так, 7 серпня на основі доступних даних повітряного спостереження місія зафіксувала 3 танки невстановленого типу, які окупанти розмістили на полігоні біля селища Шимшинівка (27 кілометрів на південний захід від Луганська). Також спостерігачі помітили 16 танків і 16 одиниць буксируваної артилерії на полігоні поблизу села Мирне (28 кілометрів на південний захід від Луганська)

А 10 серпня безпілотник СММ дальнього радіуса дії виявив 20 танків невстановленого типу на полігоні біля селища Круглик (31 кілометр на південний захід від Луганська). Водночас ще 3 танки (ймовірно Т-64) перебували біля Хрустального. Окрім того, 5 самохідних гаубиць 2С1, 12 буксируваних гаубиць Д-30 "Жаба" калібру 122 міліметри та 8 танків невстановленого типу було виявлено на полігоні біля Міусинська.



Окуповані території у Донецькій і Луганській областях

З 21 липня на Донбасі почало діяти безстрокове перемир'я. Відповідно до домовленостей, досягнутих у Мінську, як українські воїни, так і бойовики публічно взяли на себе обов’язок не вести вогонь упродовж неозначеного періоду.

Це вже не вперше спостерігачі СММ ОБСЄ помічають на Донбасі техніку бойовиків. Зокрема, нещодавно тут зафіксували російський розгороджувач ІМР-3, який використовують для прокладання шляхів у завалах під час наступу військової колони. До слова, цю техніку оснащено навіть захистом на випадок ядерного удару або техногенної катастрофи.