Росія ешелонами звозить гармати та бронетехніку до кордону з Україною

Росія активно використовує залізницю для перевезення військової техніки до Ростовської області, звідки її легко транспортувати до окупованих районів Донеччини та Луганщини.

Рух ешелонів з гарматами та бронетехнікою фіксували користувачі соціальних мереж та місцеві ЗМІ із середини червня до середини липня. Про це мовиться у дослідженні "Радіо Свобода".

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Ростовська область, залізниця, користувачка публікує фото того, що вона побачила із вікна потяга.

Запис авторки від 9 липня. Вона зазначає, що їй не відомо, завозять ці БТР до донського регіону чи вивозять. Але вони не виглядають такими, які нещодавно хоч якось використовували. А вигоріла на сонці фарба корпусів може вказувати на тривале зберігання на складах. Про це свідчить і відсутність бортових номерів та тактичних знаків. Та найголовніше – це стара модель, БТР-70, яку в Росії майже повністю замінили новіші БТР-80.

За свідченням мешканця окупованої Луганщини, який їхав Ростовською областю, в місті Новочеркаську за 50 кілометрів до кордону з ОРДЛО розвантажували ешелон із великими гарматами (ймовірно, гаубицями). Вон теж мали вигляд знятих із тривалого зберігання.

Саме такі гаубиці на початку липня фотографували на Південному Уралі в Челябінську.

Ще гармати на залізничних платформах: наприкінці червня фото опублікувало видання DonDay. Там зазначено, що ешелон з військовою технікою помітили біля кордону з Україною (із окупованими районами) – у місті Звєрєво. А Звєрєво розташоване у 17 кілометрах від неконтрольованої Україною ділянки кордону Луганської області.



Гармати за 50 кілометрів до території України

На фото зафіксували протитанкові 100-міліметрові гармати Т-12 "Рапіра". Вони, звісно, також у російській армії вважаються застарілими.

Звісно, у жодному з цих випадків не можна бути впевненим, що цю зброю передадуть в окуповані райони України. Це може бути і просто збіг такий: техніка Збройних сил Росії, звезена із різних регіонів Росії і розконсервована з тривалого зберігання, опинилася біля кордону з Україною – з невідомих причин.