Угорщина, попри санкції, пропустила російську зброю через свій повітряний простір

Пропустити російську військову техніку транзитом через свій повітряний простір – таке рішення ще 27 липня прийняв уряд Угорщини, попри санкції ЄС. А 31 липня пояснив свої дії: мовляв, російську зброю дійсно везли, але ж цивільними літаками.

10 бойових розвідувальних патрульних машин (БРДМ-2) Росія доправила на військову базу армії Сербії. Загалом РФ із сербськими збройними силами домовлялася про поставку 30 танків Т-72 та 30 БРДМ-2. Про це повідомило видання Politico.

Тим часом у російському Сибіру продовжують горіти ліси: росіяни висловлюють своє обурення у соцмережі

Після анексії Криму Росією ЄС запровадив ембарго на продаж Росією зброї та товарів подвійного призначення (таких, які можна використовувати як у військових, так і в цивільних цілях).

Угорщина, однак, таку поставку зробити дозволила через свій повітряний простір. Хоча, наприклад, сусідня Румунія відмовила Росії у транзиті російського транспорту зі зброєю через Дунай.

У середу, 31 липня, керівник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш пояснив журналістам: мовляв, авіаперевезення російської зброї дозволили через повітряний простір Угорщини, бо здійснювали його цивільним літаком. А це не потребує спеціального дозволу.

Так, ми отримуємо повідомлення про цивільний літак, що заходить до повітряного простору Угорщини. Але це, власне, лише повідомлення. Тип протоколу, який слід просто визнати,

– сказав Гуйяш.

і додав, що російський вантаж також пролітав через Польщу та Словаччину, а не лише через Угорщину.

У ЄС наразі обмежилися коментарем "Виконання обмежувальних заходів ЄС є обов'язком держав-членів ЄС" та повідомили, що вивчають ситуацію. А от у Сербії зраділи.

Найголовніше те, що нам вдалося перевезти транспортні засоби до Сербії. А як і яким шляхом вони прибули, це наша справа,

– сказав президент Сербії Aлександар Вучич.

До слова, ситуація у Сербії не є стабільною. Експерти побоюються, що Росія може підштовхнути цю балканську країну до чергової війни. Особливо через зростання напруги навколо Косово.