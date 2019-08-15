20:27
15 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА АВАРИЯ САМОЛЕТА В ПОДМОСКОВЬЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВАКЦИНАЦИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Церковь-пирамида в России. Как Кремль защищает своих ученых
      Вєсті Кремля
      21:46, 14 августа
      Вести. UA: почему Рабинович говорит на русском. Грымчак среди ясного неба
      Вєсті.UA
      20:01, сегодня
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА АВАРИЯ САМОЛЕТА В ПОДМОСКОВЬЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВАКЦИНАЦИЯ

      Россия может возобновить горячую фазу войны на Донбассе: Бессмертный назвал причину

      167 Читати новину українською
      России выгодно обострение ситуации на Донбассе
      России выгодно обострение ситуации на Донбассе / Иллюстративное фото

      Сейчас существует реальная угроза возобновления широкомасштабных боевых действий на Донбассе. Россия постоянно срывает объявленное накануне "хлебное перемирие" и ей выгодно обострение войны в Украине.

      Об этом в интервью BBC сказал дипломат Роман Бессмертный, который до недавнего времени представлял Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы.

      Важно: Обострение будет не только на донецком направлении, - эксперт

      Угроза развертывания этого конфликта очень высокая. России выгодно любое обострение ситуации на Донбассе, потому что при таких условиях у них растет влияние на внутреннюю украинскую политику,
      – подчеркнул политик.

      Он объяснил, что Россия добилась срыва переговоров в Минске, ведь подконтрольные ей боевики срывают перемирие, обстреливают и убивают украинских бойцов.

      По его мнению, любые переговоры по урегулированию войны на Донбассе будут иметь смысл, если позиция Украины на них будет жесткой и конструктивной.

      "Если украинская позиция на переговорах будет жесткой и конструктивной, любые переговоры имеют смысл. Любые. Жесткая, то есть выстрелили - надо в ответ дать так, чтобы желание стрелять в следующий раз отпало. Потому что и двусторонние, и международные соглашения не запрещают этого делать. Это наше право. И конструктивно, то есть вопрос обсуждается: вот наша позиция, мы не убегаем от проблемы", – сказал Бессмертный.

      звідки росія може атакувати Україну
      Откуда Россия может атаковать Украину / инфографика 24 канала

      Как Россия сорвала новое перемирие?
      Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала 21 июля. Оно установлено вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, достигнутым в Минске 17 июля, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения.

      Украинская сторона постоянно соблюдает эти условия, в то же время оккупанты периодически обстреливают позиции ВСУ. В частности, 6 августа во время одной из таких атак были смертельно ранены четыре украинских военных. Все они являются бойцами 36-й бригады морской пехоты.

      blog_ava
      Ученые назвали продукт, который сможет побороть ожирение
      сегодня
      1161
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Минские договоренности Война на Донбассе Роман Бессмертный Украина – Россия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Фрилансеры-2019: где, за что и сколько платят
      сегодня , 19:01 Фрилансеры-2019: где, за что и сколько платят
      Яніна Ткачук 129
      Письмо из Луганска: в гости домой, или это уже и не дом
      сегодня , 19:00 Письмо из Луганска: в гости домой, или это уже и не дом
      Ольга Черненко 343
      Задержание замминистра Грымчака: в чем подозревают чиновника и каковы будут последствия
      сегодня , 18:00 Задержание замминистра Грымчака: в чем подозревают чиновника и каковы будут последствия
      Інна Жолобович 382
      Ліквідація Державної екологічної інспекції: піар чи реформа?
      сегодня , 17:27 Ліквідація Державної екологічної інспекції: піар чи реформа?
      Все про екологію 1129
      В Окружному адмінсуді Києва торгують правосуддям: хто був на плівках Вовка
      сегодня , 16:30 В Окружному адмінсуді Києва торгують правосуддям: хто був на плівках Вовка
      Роман Маселко 105
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук