Россия может возобновить горячую фазу войны на Донбассе: Бессмертный назвал причину

Сейчас существует реальная угроза возобновления широкомасштабных боевых действий на Донбассе. Россия постоянно срывает объявленное накануне "хлебное перемирие" и ей выгодно обострение войны в Украине.

Об этом в интервью BBC сказал дипломат Роман Бессмертный, который до недавнего времени представлял Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы.

Важно: Обострение будет не только на донецком направлении, - эксперт

Угроза развертывания этого конфликта очень высокая. России выгодно любое обострение ситуации на Донбассе, потому что при таких условиях у них растет влияние на внутреннюю украинскую политику,

– подчеркнул политик.

Он объяснил, что Россия добилась срыва переговоров в Минске, ведь подконтрольные ей боевики срывают перемирие, обстреливают и убивают украинских бойцов.

По его мнению, любые переговоры по урегулированию войны на Донбассе будут иметь смысл, если позиция Украины на них будет жесткой и конструктивной.

"Если украинская позиция на переговорах будет жесткой и конструктивной, любые переговоры имеют смысл. Любые. Жесткая, то есть выстрелили - надо в ответ дать так, чтобы желание стрелять в следующий раз отпало. Потому что и двусторонние, и международные соглашения не запрещают этого делать. Это наше право. И конструктивно, то есть вопрос обсуждается: вот наша позиция, мы не убегаем от проблемы", – сказал Бессмертный.



Откуда Россия может атаковать Украину / инфографика 24 канала

Как Россия сорвала новое перемирие?

Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала 21 июля. Оно установлено вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, достигнутым в Минске 17 июля, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения.



Украинская сторона постоянно соблюдает эти условия, в то же время оккупанты периодически обстреливают позиции ВСУ. В частности, 6 августа во время одной из таких атак были смертельно ранены четыре украинских военных. Все они являются бойцами 36-й бригады морской пехоты.