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      В Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы: о чем договорились

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      Мост в Станице Луганской
      Мост в Станице Луганской / Facebook-страница Дарки Олифер

      В Трехсторонней контактной группе в Минске продолжают работать над взаимным освобождением удерживаемых лиц. А еще ТКГ отметила, что в целом объявленный 21 июля режим тишины имеет благоприятное влияние на ситуацию безопасности на Донбассе, хотя, к сожалению, не обошлось без потерь.

      Дальнейшее бессрочное соблюдение режима тишины особенно важно в контексте начала нового учебного года, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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      Украинская сторона также проинформировала представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика о завершении разминирования в районе моста в Станице Луганской. Украинская сторона готова начать ремонт перехода с первой половины дня 22 августа.

      Украинская сторона также отметила, что однозначно к началу восстановительных работ на мосту должно быть демонтировано блокпост пророссийских боевиков. В дальнейшем демонтаж оборонных сооружений с обеих сторон в районе КПВВ "Станица Луганская" должен быть одновременным и зеркальным.

      В Минске также договорились, что все работы по мосту должны проходить в тесной координации с миссией ОБСЕ.

      Бесперебойное водоснабжение всей территории Донбасса – один из приоритетов работы социально-экономической подгруппы. Там продолжают искать пути улучшения гуманитарной ситуации для всех жителей Донецкой и Луганской областей. Все участники подгруппы согласились, что большего внимания требует вопрос возврата украинской государственной и частной собственности на оккупированные территории, поскольку эта проблема является ключевой.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Минские договоренности Минск Заложники Война на Донбассе Обмен пленными ОБСЕ Перемирие Леонид Кучма
      Источник: 24 канал
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