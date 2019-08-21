В Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы: о чем договорились

В Трехсторонней контактной группе в Минске продолжают работать над взаимным освобождением удерживаемых лиц. А еще ТКГ отметила, что в целом объявленный 21 июля режим тишины имеет благоприятное влияние на ситуацию безопасности на Донбассе, хотя, к сожалению, не обошлось без потерь.

Дальнейшее бессрочное соблюдение режима тишины особенно важно в контексте начала нового учебного года, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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Украинская сторона также проинформировала представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика о завершении разминирования в районе моста в Станице Луганской. Украинская сторона готова начать ремонт перехода с первой половины дня 22 августа.

Украинская сторона также отметила, что однозначно к началу восстановительных работ на мосту должно быть демонтировано блокпост пророссийских боевиков. В дальнейшем демонтаж оборонных сооружений с обеих сторон в районе КПВВ "Станица Луганская" должен быть одновременным и зеркальным.

В Минске также договорились, что все работы по мосту должны проходить в тесной координации с миссией ОБСЕ.

Бесперебойное водоснабжение всей территории Донбасса – один из приоритетов работы социально-экономической подгруппы. Там продолжают искать пути улучшения гуманитарной ситуации для всех жителей Донецкой и Луганской областей. Все участники подгруппы согласились, что большего внимания требует вопрос возврата украинской государственной и частной собственности на оккупированные территории, поскольку эта проблема является ключевой.