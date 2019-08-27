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      Россия отказала во въезде американскому сенатору Джонсону, который активно поддерживал Украину

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      Рон Джонсон: вместо развития демократии, Россия нападает на Грузию и Украину
      Рон Джонсон: вместо развития демократии, Россия нападает на Грузию и Украину / wpr.org

      Американский сенатор Рон Джонсон заявил, что российское правительство отказало ему во въезде в Россию в составе двухпартийной делегации Конгресса. Там сенатор планировал пообщаться с рядом российских чиновников, представителями американского бизнеса, общественных организаций.

      Реагируя на отказ он заявил, что путь, который Владимир Путин избрал в России, является трагедией исторических масштабов, отмечает его пресс-служба.

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      Вместо проведения свободных и честных выборов, уважая верховенство закона и интегрируя экономику России с западными демократиями, Путин вторгся в Грузию, пытался незаконно аннексировать Крым, вел войну на востоке Украины, где погибли тысячи людей. Он поддержал варварский режим в Сирии, применил химическое оружие против собственного народа,
      – заявил сенатор.

      Тем не менее, он выразил надежду, что в конце концов в России появится новое поколение лидеров. Кроме того, Рон Джонсон рассказал, что работая с послом Хантсманом, он надеялся, что прямой диалог с российскими парламентариями может помочь создать основу для лучших будущих отношений между двумя государствами.

      "К сожалению, российские чиновники продолжают играть в дипломатические игры с искренним усилием и отказали мне во въезде в Россию. Независимо от этого мелкого противостояния, я буду продолжать выступать за решительный ответ на российскую агрессию и откровенный диалог, насколько это возможно", – сказал Джонсон.

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      Посольство России в США лишь кратко ответило на обвинения: сенатор не обращался в посольство за визой и не сообщал о своих намерениях посетить Россию.

      Что известно о сенаторе Джонсоне?Рональд Джонсон – американский политик, старший сенатор США от штата Висконсин, председатель подкомитета по вопросам внешних отношений Сената по вопросам Европы и регионального сотрудничества в области безопасности. Известный своей поддержкой Украины в противостоянии российской агрессии.

      Сенатор Джонсон инициировал и поддерживал ряд законодательных актов, которые имеют за цель привлечь Россию к ответственности за свою агрессию в Украине и ее борьбу с инакомыслием.

      Кроме того, он был одним из инициаторов резолюции сената, которая призывает к более жесткому реагированию на агрессию России в Керченском проливе в ноябре 2018 года, а также санкций, связанных с газопроводом "Северный поток-2".

      blog_ava
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      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Новости России Новости США Новости политики Владимир Путин Война в Сирии Новости Грузии Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
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