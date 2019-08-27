Россия отказала во въезде американскому сенатору Джонсону, который активно поддерживал Украину

Американский сенатор Рон Джонсон заявил, что российское правительство отказало ему во въезде в Россию в составе двухпартийной делегации Конгресса. Там сенатор планировал пообщаться с рядом российских чиновников, представителями американского бизнеса, общественных организаций.

Реагируя на отказ он заявил, что путь, который Владимир Путин избрал в России, является трагедией исторических масштабов, отмечает его пресс-служба.

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Вместо проведения свободных и честных выборов, уважая верховенство закона и интегрируя экономику России с западными демократиями, Путин вторгся в Грузию, пытался незаконно аннексировать Крым, вел войну на востоке Украины, где погибли тысячи людей. Он поддержал варварский режим в Сирии, применил химическое оружие против собственного народа,

– заявил сенатор.

Тем не менее, он выразил надежду, что в конце концов в России появится новое поколение лидеров. Кроме того, Рон Джонсон рассказал, что работая с послом Хантсманом, он надеялся, что прямой диалог с российскими парламентариями может помочь создать основу для лучших будущих отношений между двумя государствами.

"К сожалению, российские чиновники продолжают играть в дипломатические игры с искренним усилием и отказали мне во въезде в Россию. Независимо от этого мелкого противостояния, я буду продолжать выступать за решительный ответ на российскую агрессию и откровенный диалог, насколько это возможно", – сказал Джонсон.

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Посольство России в США лишь кратко ответило на обвинения: сенатор не обращался в посольство за визой и не сообщал о своих намерениях посетить Россию.

We have long been calling on the #UnitedStates to remove lawmakers from any travel restrictions as a first step towards abolition of «blacklists». #BTW the senator did not apply for a visa at our Embassy and did not inform about his plans to visit @Russia https://t.co/SQLA4uvKPh pic.twitter.com/RQXBHozJg0 — Russia in USA (@RusEmbUSA) 27 серпня 2019 р.

Что известно о сенаторе Джонсоне?Рональд Джонсон – американский политик, старший сенатор США от штата Висконсин, председатель подкомитета по вопросам внешних отношений Сената по вопросам Европы и регионального сотрудничества в области безопасности. Известный своей поддержкой Украины в противостоянии российской агрессии.



Сенатор Джонсон инициировал и поддерживал ряд законодательных актов, которые имеют за цель привлечь Россию к ответственности за свою агрессию в Украине и ее борьбу с инакомыслием.



Кроме того, он был одним из инициаторов резолюции сената, которая призывает к более жесткому реагированию на агрессию России в Керченском проливе в ноябре 2018 года, а также санкций, связанных с газопроводом "Северный поток-2".