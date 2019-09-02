Американський сенатор, якого не впустили в Росію, відвідає Україну: для чого

Американський сенатор Рон Джонсон, якого днями не впустили до Росії, вже цього тижня може завітати до України. Окрім неї, політик планує відвідати Косово і Сербію.

Про це у своєму твіттері написав колега Джонсона, який вирушає у подорож разом із ним, Кріс Мерфі.

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Росія не пускає нас до себе, але Рон Джонсон та я відвідаємо Україну, Сербію та Косово цього тижня, щоб продемонструвати підтримку обох партій новому українському уряду і заради продовження діалогу між Бєлградом та Приштиною,

– йдеться у його дописі.

Наприкінці серпня сенатор США Рон Джонсон заявляв, що не зміг отримати візу для здійснення візиту в Росію в складі делегації американських законодавців.

Russia wouldn’t let us in, but @RonJohnsonWI and I will be visiting Ukraine, Serbia, and Kosovo this week to demonstrate bipartisan support for the new Ukrainian government and continued dialogue between Belgrade and Pristina. I’m in Berlin today for meetings first. — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) September 2, 2019

Реагуючи на відмову у в’їзді з боку Росії, Джонсон заявив: шлях, який Володимир Путін обрав для своєї країни, є "трагедією історичних масштабів".

Що відомо про сенатора Джонсона? Він – американський політик, старший сенатор США від штату Вісконсин, голова підкомітету з питань зовнішніх відносин Сенату з питань Європи та регіонального співробітництва в галузі безпеки. Відомий своєю підтримкою України у протистоянні російській агресії.



Зокрема, сенатор Джонсон ініціював і підтримував низку законодавчих актів, які мають на меті притягнути Росію до відповідальності за агресію в Україні. Крім того, він був одним з ініціаторів резолюції сенату, що закликала до більш жорсткого реагування на агресію Росії в Керченській протоці у листопаді 2018 року.