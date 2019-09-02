Американський сенатор, якого не впустили в Росію, відвідає Україну: для чого
Американський сенатор Рон Джонсон, якого днями не впустили до Росії, вже цього тижня може завітати до України. Окрім неї, політик планує відвідати Косово і Сербію.
Про це у своєму твіттері написав колега Джонсона, який вирушає у подорож разом із ним, Кріс Мерфі.
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Росія не пускає нас до себе, але Рон Джонсон та я відвідаємо Україну, Сербію та Косово цього тижня, щоб продемонструвати підтримку обох партій новому українському уряду і заради продовження діалогу між Бєлградом та Приштиною,
– йдеться у його дописі.
Наприкінці серпня сенатор США Рон Джонсон заявляв, що не зміг отримати візу для здійснення візиту в Росію в складі делегації американських законодавців.
Реагуючи на відмову у в’їзді з боку Росії, Джонсон заявив: шлях, який Володимир Путін обрав для своєї країни, є "трагедією історичних масштабів".
Що відомо про сенатора Джонсона? Він – американський політик, старший сенатор США від штату Вісконсин, голова підкомітету з питань зовнішніх відносин Сенату з питань Європи та регіонального співробітництва в галузі безпеки. Відомий своєю підтримкою України у протистоянні російській агресії.
Зокрема, сенатор Джонсон ініціював і підтримував низку законодавчих актів, які мають на меті притягнути Росію до відповідальності за агресію в Україні. Крім того, він був одним з ініціаторів резолюції сенату, що закликала до більш жорсткого реагування на агресію Росії в Керченській протоці у листопаді 2018 року.
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