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      Україна, Польща та США підписали "газовий" меморандум: що це означає

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      Данилюк заявив про підписання "газового" меморандуму зі США та Польщею
      Данилюк заявив про підписання "газового" меморандуму зі США та Польщею / Фейсбук Олександра Данилюка

      Україна, Польща та США підписали Меморандум про тристороннє співробітництво у сфері енергетики. Відповідно до нього, Україна буде отримувати постачання зрідженого газу через Польщу.

      Представники трьох країн підписали документ 31 серпня в Польщі, куди з візитом приїхала українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським, про це повідомляє секретар РНБО Олександр Данилюк.

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      Він також розповів, що перед підписанням меморандуму зустрівся з міністром енергетики США Ріком Перрі. Під час зустрічі Данилюк та Перрі обговорювали диверсифікацію ризиків, "продиктованих залежністю від поставок російського газу, як для України, так і для Польщі".

      Історичний день. Ще один крок на шляху до енергетичної незалежності не тільки України, а й усієї Європи,
      – написав Данилюк.

      Що передбачає ця угода?

      Секретар РНБО зазначив, що налагодження поставок зрідженого газу через Польщу – один із кроків забезпечення енергетичної незалежності України. Задля цього країни планують побудувати газопровід, який об’єднає газотранспортні системи двох країн. 

      Так, тристороння угода передбачає розвиток постачань американського скрапленого природного газу в Польщу і Україну, використання українських підземних газових сховищ та облаштування газової інфраструктури, пише BiznesAlert.

      Що казав Зеленський на зустрічі у Польщі? 

      Під час свого візиту до Польщі, який розпочався 31 серпня, Володимир Зеленський вже зустрівся із польським президентом Анджеєм Дудою. Серед інших питань лідери обговорили і "Північний потік–2".

      У складі української делегації з Зеленським приїхали секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк, міністр закордонних справ Вадим Пристайко та голова української митниці Максим Нефьодов.

      Так, Зеленський наголосив: Польща та Україна тут говорять однією мовою. "Північний потік-2" є неприйнятним і несе в собі загрозу для всієї Європи. Водночас Україна виступає за енергетичну співпрацю в трикутнику "Польща-США-Україна". 

       

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Польщі Газ Новини США Олександр Данилюк Газовий конфлікт
      Джерело: 24 канал
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