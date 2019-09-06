Американский сенатор Рон Джонсон отметил, что обещанная Соединенными Штатами военная помощь в размере 250 миллионов долларов Украина получит если не в этом, то в следующем финансовом году.

Такими предсказаниями сенатор поделился на брифинге в Киеве, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вместе с ним также присутствовал его коллега Крис Мерфи.

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Я общался с президентом Трампом, я знаю мнение других членов Конгресса, мы писали письма, запрашивая деньги на финансовую помощь Украине в этом финансовом года. Если этого не произойдет, вот сенатор Мерфи – в бюджетном комитете, и я думаю, мы единогласно поддержим предоставления этой помощи в 2020 финансовом году,

– отметил он.

К слову, ранее в этот день сенатор Крис Мерфи отметил на своей странице в твиттере, что во время своего визита в Украину почувствовал "сильную тревогу" со стороны Киева, помощь не поступит.

Not surprisingly, here in Kiev everyone is focused on why the Trump Administration is withholding security aid. Anxiety that U.S. is abandoning Ukraine is high. Confusion abounds. — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) September 5, 2019

В то же время Джонсон отметил, что он и его коллега не могут точно гарантировать, что решит Трамп, однако сильная поддержка выделения денег для Украины обеими партиями в Конгрессе будет продолжаться, несмотря на точку зрения президента США.

Отметим, во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским 1 сентября в Варшаве вице-президент США Майк Пенс заявил, что поддержка Украины будет продолжаться. США остаются на стороне Украины в конфликте с Россией.



Вместе с тем Пенс не дал гарантий, что обусловлено финансовый пакет поддержки таки предоставят хотя бы до конца сентября. Вашингтон, мол, все еще обдумывает этот вопрос.

Финансовый пакет под названием "Инициатива содействия безопасности в Украине" был одобрен Конгрессом США, однако администрация Трампа пока не предоставила деньги Киеву. Точные причины задержки неизвестны.

250 миллионов долларов, о которых говорится, в Украине должны потратить на поддержку безопасности на обучение военных, закупку военного снаряжения и разведку. Собственно, непосредственно на вооружение разрешено потратить 50 миллионов долларов.

Военная помощь США Украине за последние годы / Инфографика 24 канала

Что известно о сенаторе Джонсоне?Он – американский политик, старший сенатор США от штата Висконсин, глава подкомитета по вопросам внешних отношений Сената по вопросам Европы и регионального сотрудничества в области безопасности. Известный своей поддержкой Украины в противостоянии российской агрессии.



Именно сенатор Джонсон инициировал и поддерживал ряд законодательных актов, которые имеют целью привлечь Россию к ответственности за агрессию в Украине. Кроме того, он был одним из инициаторов резолюции сената, призвавшей к более жесткому реагированию на агрессию России в Керченском проливе в ноябре 2018 года.