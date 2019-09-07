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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Госдеп США прокомментировал задержку с выделением военной помощи Украине

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      Держдеп США
      Держдеп США / Фото из открытых источников

      В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки связывают задержки с выделением согласованной ранее военной помощи Украине с внутренними бюджетными процессами в стране.

      Заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кентс отметил, что сейчас происходит пересмотр бюджетного кодекса США, что и вызвало задержку в финансировании оборонных проектов, сообщает "Голос Америки".

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      В то же время чиновник вспомнил, что Соединенные Штаты начиная с 2014 года выделили и предоставили Украине целевой помощи на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов. Кентс также заверил, что поддержка Штатами Украины безусловно будет продолжаться.

      Я считаю, что мы безусловно продолжим тесное сотрудничество вместе с Украиной, чтобы убедиться, что мы поддерживаем ее усилия эффективно себя защищать, как это было на протяжении прошедших пяти лет и будет продолжаться далее,
      – заявил представитель американского ведомства.

      К слову, накануне американский сенатор Рон Джонсон, который посетил Украину, отметил, что обещанная Соединенными Штатами военная помощь в размере 250 миллионов долларов Украина получит если не в этом, то в следующем финансовом году.

      Финансовый пакет под названием "Инициатива содействия безопасности в Украине" был одобрен Конгрессом США, однако администрация Трампа пока не предоставила деньги Киеву. Точные причины задержки неизвестны.

      250 миллионов долларов, о которых говорится, в Украине должны потратить на поддержку безопасности на обучение военных, закупку военного снаряжения и разведку. Собственно, непосредственно на вооружение разрешено потратить 50 миллионов долларов.

      Военная помощь США Украине за последние годы / Инфографика 24 канала

      Военная помощь сша: хроника
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости США Деньги
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