У Сенаті США просять Трампа розблокувати військову допомогу Україні

Низка американських сенаторів, причому як демократів, так і республіканців, скерувала президенту США Дональду Трампу офіційного листа. У ньому мовиться про необхідність негайно виділити раніше обіцяні 250 мільйонів доларів військової допомоги Україні.

Допомога Україні, зазначені 250 мільйонів, це частина проєкту "Ініціатива сприяння безпеці в Україні" – його схвалив Конгрес США. Утім, Трамп так і не виділив гроші Києву, причому достеменні причини затримки не повідомляв. Про це пише "Радіо Свобода".

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Наразі Білий дім, як пишуть американські ЗМІ, шукає впевненість, що гроші в Україні витратять не всупереч інтересам США. Адже для Трампа – це пріоритет зовнішньої політики.

Попри це п'ятеро американських сенаторів у листі Трампу зазначили, що фінансування за "Ініціативою сприяння безпеці в Україні" є "ключовим для забезпечення життєздатності українських Збройних сил".

Це допомогло б Україні розвинути незалежні військові спроможності й навички, необхідні для відбиття постійних нападів Кремля,

– сказав сенатор-республіканець Роб Портман.

250 мільйонів доларів, про які мовиться, в Україні мали б витратити на підтримку безпеки, на навчання військових, закупівлю військового спорядження і розвідку. Власне, безпосередньо на озброєння дозволено витратити 50 мільйонів доларів.

The funds designated for the Ukraine Security Assistance Initiative are vital to the long term viability of the #Ukrainian military & should be released to support this fledgling democracy that is pro-West and pro-United States. https://t.co/NH8sRUysUV — Rob Portman (@senrobportman) September 3, 2019

Зазначимо, під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським 1 вересня у Варшаві віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що підтримка України триватиме. США залишаються на боці України в конфлікті з Росією.



Та поруч із цим Пенс не дав гарантій, що обумовлений фінансовий пакет підтримки таки нададуть хоча б до кінця вересня. Вашингтон, мовляв, все ще обмірковує це питання.



Військова допомога США Україні за останні роки / Інфографіка 24 каналу

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