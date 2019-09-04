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      В Сенате США просят Трампа разблокировать военную помощь Украине

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      Трамп рассуждает. Стоит ли предоставлять Украине деньги
      Трамп рассуждает. Стоит ли предоставлять Украине деньги / ZUMAPRESS.com

      Ряд американских сенаторов, причем как демократов, так и республиканцев, направили президенту США Дональду Трампу официальное письмо. В нем говорится о необходимости немедленно выделить ранее обещанные 250 миллионов долларов военной помощи Украине.

      Помощь Украине, указанные 250 миллионов, это часть проекту "Инициатива содействия безопасности в Украине" – его одобрил Конгресс США. Впрочем, Трамп так и не выделил деньги Киеву, причем истинные причины задержки не сообщал. Об этом пишет "Радио Свобода".

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      Сейчас Белый дом, как пишут американские СМИ, ищет уверенность, что деньги в Украине потратят не вопреки интересам США. Ведь для Трампа – это приоритет внешней политики.

      Несмотря на это пять американских сенаторов в письме Трампу отметили, что финансирование "Инициативы содействия безопасности в Украине" является "ключевым для обеспечения жизнеспособности украинских Вооруженных сил".

      Это помогло бы Украине развить независимые военные способности и навыки, необходимые для отражения постоянных нападений Кремля,
      – сказал сенатор-республиканец Роб Портман.

      250 миллионов долларов, о которых говорится, в Украине должны потратить на поддержку безопасности, на обучение военных, закупку военного снаряжения и разведку. Собственно, непосредственно на вооружение разрешено потратить 50 миллионов долларов.

      Отметим, во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским 1 сентября в Варшаве вице-президент США Майк Пенс заявил, что поддержка Украины будет продолжаться. США остаются на стороне Украины в конфликте с Россией.

      Но вместе с этим Пенс не дал гарантий, что обусловленный финансовый пакет поддержки таки предоставят хотя бы до конца сентября. Вашингтон, мол, все еще обдумывает этот вопрос.

      США
      Военная помощь США Украине за последние годы / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Дональд Трамп Деньги Новости США
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