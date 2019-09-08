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      США требуют от Кремля освобождения всех украинцев

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      Вернуть украинских пленников Кремля удалось 7 сентября
      Вернуть украинских пленников Кремля удалось 7 сентября / 24 канал

      Государственный департамент Соединенных Штатов отдельным заявлением призвал Россию немедленно освободить всех пленных украинцев вместе с представителями крымскотатарской общины. Кроме этого в Вашингтоне хотели бы видеть "более активный диалог между РФ и Украиной".

      Представитель Госдепа США Морган Ортагус приветствовала весть об освобождении 35 пленных Россией украинцев в обмен на 35 удерживаемых Украиной человек. Об этом говорится в заявлении, обнародованном 8 сентября на сайте Посольства США в Украине.

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      Ортагус отметила, что США постоянно призывали освободить 24 украинских моряков, задержанных Россией в ноябре 2018 года. А также и Олега Сенцова и других политзаключенных. "Мы приветствуем то, что они вернулись домой", – говорится в заявлении.

      Мы призываем Россию немедленно освободить всех остальных украинцев, включая представителей крымскотатарского общества, которые все еще несправедливо заключены,
      – отметила пресс-секретарь Госдепа.

      Рядом с этим в США "хотели бы видеть признаки более активного диалога между Россией и Украиной". "Мы поддерживаем усилия президента Зеленского и призываем Россию выполнить все свои обязательства в рамках минских договоренностей", – подытожили в Госдепартаменте США.

      В Украину 7 сентября вернулись 24 украинских моряка и 11 политзаключенных Кремля (инфографики 24 канала):

      Моряки
      Бранці

      Пленные Россией украинцы вернулись 7 сентября, около 14:00 самолет с ними приземлился в киевском "Борисполе". Моряков, которых Россия захватила в ноябре 2018 года, а также других пленников Кремля обменяли по схеме "35 на 35". Все новости об этом – в материалах 24 канала.

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      Теги: Новости Украины Новости России Крымские татары Украинцы в плену РФ Обмен пленными Новости США Новости политики
      Источник: 24 канал
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