Росіяни скоро підуть з Донбасу, – посол Тейлор

Тимчасовий повірений США в Україні Вільям Тейлор переконаний, що російські війська скоро покинуть Донбас через економічний тиск внаслідок санкцій. У таких умовах фінансування військових на Сході України є лише додатковим тягарем.

Цей тягар, які платять російські влада і народ, суттєво позначається на економіці держави, запевнив Тейлор в інтерв'ю "Голосу Америки".

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Думаю, є ознаки того, що росіяни і, зокрема, Кремль хотіли б піти з Донбасу. Бо їм доводиться серйозно платити за свої війська на Донбасі, за підтримку своїх служб на Донбасі і в Криму,

– переконаний повірений у справах США.

За його словами, ціна Донбасу і Криму навертає до думки, що росіяни хотіли б піти з Донбасу. Відтак потрібно продовжити санкції і діалог у будь-якому форматі.

"Діалог начебто йде добре між президентами Зеленським і Путіним. Якщо це спрацює, то це чудовий формат. Ми маємо двох людей, які повинні дійти згоди про те, щоб росіяни залишили Донбас. І про те, щоб вони зрештою залишили Крим", – резюмував Вільям Тейлор.



Карта окупованих територій / інфографіка 24 каналу