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      В Мариуполе расстреляли боевика, которого суд отпустил под домашний арест

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      Боевика, которого суд отпустил под домашний арест, убили в Мариуполе
      Боевика, которого суд отпустил под домашний арест, убили в Мариуполе / 0629.com.ua

      В Мариуполе неизвестные расстреляли боевика Романа Джумаева по прозвищу "Джулай". Недавно суд отпустил его под домашний арест.

      Джумаева нашли на пороге собственной квартиры, об этом 24 каналу сообщили в пресс-службе Национальной полиции Донецкой области.

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      Боевик жил в многоэтажке на улице Воинов-Освободителей. На месте работают правоохранители, а следователи устанавливают обстоятельства убийства.


      Подъезд в Мариуполе, где убили боевика/ Источник: 0629.com.ua

      Местный сайт 0629.com.ua пишет, что в дверь боевика позвонили, а когда он открыл – расстреляли. На его теле медики обнаружили многочисленные огнестрельные ранения, Джумаєв умер до приезда "скорой".

       

      Что известно о боевике Джумаеве?

      До 2014 года работал в Киеве, а затем приехал в Донецк и вступил в ряды боевиков незаконной "ДНР". Джумаев с другими боевиками штурмовал Донецкий аэропорт и Дебальцево.


      Боевик с прозвищем "Джулай"/ Источник: 0629.com.ua

      Летом 2015 года он через Россию уехал в Беларусь, позже переехал в Россию. Задержали Джумаева в сентябре 2017 года, когда он попытался выехать на подконтрольную Украине территорию.


      Боевик Джумаев / Источник: Источник: 0629.com.ua

      В мае 2018 года "Джулая" отпустили под домашний арест. В декабре снова задержали, но уже за то, что он оказал сопротивление во время изъятия его незаконного киоска. В начале августа 2019 года "Джулая" снова отпустили под домашний арест.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Полиция Война на Донбассе Новости Донецка Новости Мариуполя
      Источник: 24 канал
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