В Мариуполе расстреляли боевика, которого суд отпустил под домашний арест
В Мариуполе неизвестные расстреляли боевика Романа Джумаева по прозвищу "Джулай". Недавно суд отпустил его под домашний арест.
Джумаева нашли на пороге собственной квартиры, об этом 24 каналу сообщили в пресс-службе Национальной полиции Донецкой области.
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Боевик жил в многоэтажке на улице Воинов-Освободителей. На месте работают правоохранители, а следователи устанавливают обстоятельства убийства.
Подъезд в Мариуполе, где убили боевика/ Источник: 0629.com.ua
Местный сайт 0629.com.ua пишет, что в дверь боевика позвонили, а когда он открыл – расстреляли. На его теле медики обнаружили многочисленные огнестрельные ранения, Джумаєв умер до приезда "скорой".
Фото с места убийства/ Источник: 0629.com.ua
Что известно о боевике Джумаеве?
До 2014 года работал в Киеве, а затем приехал в Донецк и вступил в ряды боевиков незаконной "ДНР". Джумаев с другими боевиками штурмовал Донецкий аэропорт и Дебальцево.
Боевик с прозвищем "Джулай"/ Источник: 0629.com.ua
Летом 2015 года он через Россию уехал в Беларусь, позже переехал в Россию. Задержали Джумаева в сентябре 2017 года, когда он попытался выехать на подконтрольную Украине территорию.
Боевик Джумаев / Источник: Источник: 0629.com.ua
В мае 2018 года "Джулая" отпустили под домашний арест. В декабре снова задержали, но уже за то, что он оказал сопротивление во время изъятия его незаконного киоска. В начале августа 2019 года "Джулая" снова отпустили под домашний арест.