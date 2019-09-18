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      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СИТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Украинские бойцы готовятся к отводу сил вдоль всей линии разграничения

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      В ООС готовятся к отводу войск
      В ООС готовятся к отводу войск / lexinform.com.ua

      Отступление военных будет возможным лишь в случае зеркальных действий с противоположной стороны.

      Об этом говорится на странице Операции объединенных Сил в фейсбуке.

      На сегодня проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такое задание определено Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Министром обороны Украины и главой государства,
      – говорится в заметке.

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      Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation  Вівторок, 17 вересня 2019 р.

      За минувшие сутки на Донбассе погиб военный, еще 2 получили ранения. От начала перемирия боевики открывали огонь более 500 раз.

      Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать 21 июля. Установлено оно вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, которых достигли в Минске 17 июля, режим тишины предусматривал обоюдное прекращение ведения огня из любых видов вооружения. Однако, этого так и не произошло. В частности, из-за вражеских обстрелов только в сентябре погибли 8 военных.

      карта окупованих територій донбас
      Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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