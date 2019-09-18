На Донбассе продолжается "окопная война": генерал о ситуации на фронте

Лишь через несколько дней после "хлебного" перемирия боевики и российские оккупационные войска начали активизироваться. Сейчас напряжение достигло своего апогея. Одной из причин такой ситуации является непонимание того, что такое мир на Донбассе и как его достичь.

Такое мнение в комментарии "Обозревателю" высказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан. Он отметил, что за последние годы на Донбассе произошли некоторые "сдвиги" в пользу Украины.

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Сдвиги есть, и очень существенные. Те вопросы, которые были решены в международных правовых институтах, подталкивали Путина к обмену военнопленными. Мы стабилизировали ситуацию на Донбассе, мы начали возвращать территорию. Активная оборона способствовала тому, что боевики и российские оккупационные войска немного замолчали,

– сказал Богдан.

В то же время он констатировал: "Сейчас, когда началась такая определенной степени непонятна ситуация, когда не все понимают, что такое мир и как его достигать, нас пытаются подталкивать. Как? Активизацией действий на фронте. В последние недели происходило наращивание активности, в августе был достигнут апогей, и он продолжается. Фактически ведется окопная война".

Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать 21 июля. Установлено оно вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, которых достигли в Минске 17 июля, режим тишины предусматривал обоюдное прекращение ведения огня из любых видов вооружения. Однако, этого так и не произошло. В частности, из-за вражеских обстрелов только в сентябре погибли 8 военных.

Примечательно, что на фоне обострения военного противостояния глава МИД Вадим Пристайко в интервью немецкому изданию "Die Welt" заявил, что "в конце концов, частотность бомбардировок значительно упала, и количество погибших соответственно уменьшилась".



Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала