Біля кордону з Україною помітили колону важкої техніки Росії: промовисте відео

У Ростовській області неподалік від кордону з Україною помітили велику колону військової техніки Збройних сил Росії. Танки та бронетранспортери рухалися вздовж траси всього за 30 кілометрів від української території.

Відео колони зняли 19 вересня водії на відеореєстратори у російському селищі Родіоновка.

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Ось вам, війна бл**ь готується?… Колона важкої російської бронетехніки біля кордону з Україною. Військові навчання, показ сили, ротація чи стягує війська до кордону? Останні дні у відкритих джерелах з'являються все частіше такі відео з різних напрямків прикордонних районів. Тож готовими треба бути постійно!

– пише офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

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Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm змогли розпізнати частину російської військової техніки. Там – модифіковані танки Т-72Б3 та Т-72Б3М, бойові машини БМП-3, 152-мм самохідні гаубиці 2С3 "Акація" та машини керування вогнем артилерії.

Аналітики переконані, що стягування Росією військової техніки до кордону з Україною може бути сигналом про підготовку до наступальної операції російських військ.

Демонстративне переміщення російських бронетанкових БТГр до кордону може мати ознаки психологічного тиску на керівництво України для досягнення капітуляційних домовленостей по "формулі Штайнмаєра". Слід також враховувати, що російські гібридні окупаційні війська на Донбасі мають достатню кількість військової техніки для ескалації бойових дій,

– переконані волонтери.

Тим часом, Україна готова до розведення сил та засобів у районі Золотого та Петрівського. До того ж, командувач операції Об’єднаних сил Володимир Кравченко заявив, що Збройні сили України готуються до повного розведення сил на окупованому Донбасі. Проте, проросійські бойовики також мають виконати відповідні умови та відійти від лінії зіткнення.

Які сили тримає Росія на кордоні з Україною? Росія утримує понад 82 тисячі військових вздовж кордону з Україною, в анексованому Криму та на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Весь цей час, в Кремлі цинічно наголошують, що не мають жодного стосунку до війни на Донбасі і їхніх солдатів нібито там немає.



Загалом вздовж державного кордону України у Ростовській області РФ розміщено понад 25 батальйонних тактичних груп і активно формується 150-та мотострілецька дивізія.



Звідки Росія може атакувати Україну / інфографіка 24 каналу