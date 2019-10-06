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      Біля мосту у Станиці Луганській встановлюють автобусні зупинки

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      Біля зруйнованого мосту у Станиці Луганській встановлять автобусні зупинки
      Біля зруйнованого мосту у Станиці Луганській встановлять автобусні зупинки / Луганська ОДА

      Біля зруйнованого мосту у Станиці Луганській, роботи над відновленням якого зараз активно тривають, встановлять автобусні зупинки. Такі дві зупинки буде встановлено між КПВВ "Станиця Луганська" та самим мостом.

      Одна з зупинок буде встановлена біля будівлі Червоного Хреста, а друга – безпосередньо біля самого мосту, повідомляє Луганська обласна державна адміністрація.

      До слова: На мосту біля Станиці Луганської відкрили тимчасовий перехід: фото

      Крім того, продовжуються активні роботи з відновлення самого мосту. Для цього залучено 10 працівників, автокран, автопідйомник, бортовий автомобіль, компресор.

      Також триває робота зі встановлення стовпчиків на автомобільній дорозі від КПВВ до мосту. Вони мають розділяти потоки пішоходів від проїжджої частини дороги, по якій курсує автобус.

      Відновлення мосту у Станиці Луганській: дивіться фото

      Що відомо про роботи з відновлення мосту?30 червня завершився процес розведення військ у Станиці Луганській. Зеленський раніше стверджував, що у листопаді планують відкрити повноцінний міст у Станиці Луганській.

      До речі, за перебігом відновлювальних робіт можна стежити в режимі онлайн. Посилання на цілодобову трансляцію розміщено на сайті президента.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Окуповані території Розведення військ
      Джерело: 24 канал
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