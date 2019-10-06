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      Возле моста в Станице Луганской устанавливают автобусные остановки

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      Возле разрушенного моста в Станице Луганской установят автобусные остановки
      Возле разрушенного моста в Станице Луганской установят автобусные остановки / Луганская ОГА

      Возле разрушенного моста в Станице Луганской, работы над восстановлением которого сейчас активно продолжаются, установят автобусные остановки. Такие две остановки будут установлены между КПВВ "Станица Луганская" и самим мостом.

      Одна из остановок будет установлена возле здания Красного Креста, а вторая – непосредственно возле самого моста, сообщает Луганская областная государственная администрация.

       К слову: На мосту у Станицы Луганской открыли временный переход: фото

      Кроме того, продолжаются активные работы по восстановлению самого моста. Для этого привлечены 10 работников, автокран, автоподъемник, бортовой автомобиль, компрессор.

      Также продолжается работа по установке столбиков на автомобильной дороге от КПВВ к мосту. Они должны разделять потоки пешеходов от проезжей части дороги, по которой курсирует автобус.

      Восстановление моста в Станице Луганской: смотрите фото

      Что известно о работах по восстановлению моста?
      30 июня завершился процесс разведения войск в Станице Луганской. Зеленский ранее утверждал, что в ноябре планируют открыть полноценный мост в Станице Луганской.

      Кстати, за ходом восстановительных работ можно следить в режиме онлайн. Ссылка на круглосуточную трансляцию размещена на сайте президента.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Оккупированные территории Война на Донбассе Разведение войск
      Источник: 24 канал
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