Возле моста в Станице Луганской устанавливают автобусные остановки

Возле разрушенного моста в Станице Луганской, работы над восстановлением которого сейчас активно продолжаются, установят автобусные остановки. Такие две остановки будут установлены между КПВВ "Станица Луганская" и самим мостом.

Одна из остановок будет установлена возле здания Красного Креста, а вторая – непосредственно возле самого моста, сообщает Луганская областная государственная администрация.

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Кроме того, продолжаются активные работы по восстановлению самого моста. Для этого привлечены 10 работников, автокран, автоподъемник, бортовой автомобиль, компрессор.

Также продолжается работа по установке столбиков на автомобильной дороге от КПВВ к мосту. Они должны разделять потоки пешеходов от проезжей части дороги, по которой курсирует автобус.

Восстановление моста в Станице Луганской: смотрите фото

Что известно о работах по восстановлению моста?

30 июня завершился процесс разведения войск в Станице Луганской. Зеленский ранее утверждал, что в ноябре планируют открыть полноценный мост в Станице Луганской.



Кстати, за ходом восстановительных работ можно следить в режиме онлайн. Ссылка на круглосуточную трансляцию размещена на сайте президента.