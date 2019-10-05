18:41
5 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ ЦИК ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Медведев хочет предать Путина? Оскар Джорджа Мартина
      Вєсті Кремля
      22:02, 4 октября
      Вести.UA: Дубинский удивил всех в Раде. Ляшко возвращается?
      Вєсті.UA
      20:19, 4 октября
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, 4 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ ЦИК ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН

      На мосту возле Станицы Луганской открыли временный переход: фото

      159 Читати новину українською
      На мосту у Станицы Луганской открыли временный переход
      На мосту у Станицы Луганской открыли временный переход / president.gov.ua

      На мосту вблизи Станицы Луганской 5 октября открыли временный обходной переход. Его планировали возвести до 11 октября, но работы закончили раньше.

      Старые конструкции разрушенной переправы на данный момент демонтируют, отметили на сайте президента.

       Надо знать: Разведение войск на Донбассе: как это будет происходить

      На дороге к мосту поменяли покрытие и наносят разметку. Работы на переправе планируют завершить до 15 ноября.

      Кстати, за ходом восстановительных работ можно следить в режиме онлайн. Ссылка на круглосуточную трансляцию размещена на сайте президента.

      станиця луганська донбас
      На мосту возле Станицы Луганской открыли временный переход/ Фото: сайт президента

      30 июня завершился процесс разведения войск в Станице Луганской. Зеленский ранее утверждал, что в ноябре планируют открыть полноценный мост в Станице Луганской.

      Между тем, украинцы устроили на КПВВ "Станица Луганская" акцию "Нет капитуляции". В частности, участники протестовали против отвода украинских войск от линии соприкосновения на Донбассе. Видео – по ссылке.

       Обратите внимание: Зеленский развенчал мифы о формуле Штайнмайера: видео

      Что известно о разведении сил на Донбассе?

      1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения сил в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области. Это разведение – одно из условий России для встречи в нормандском формате лидеров Украины, Германии и Франции. Предварительно, разведение сил в Петровском и Золотом должно произойти 7 октября.

      окуповані райони донбасу
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Ливерпуль – Лестер: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии
      сегодня
      1781
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Владимир Зеленский Разведение войск
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кремль делает ставку на полезных дураков – тех, кто привык прятаться в политическую близорукость
      сегодня , 18:00 Кремль делает ставку на полезных дураков – тех, кто привык прятаться в политическую близорукость
      Павло Казарін 132
      На пятую ночь пыток рассказали о плане похищения моего сына, – Карпюк дал откровенное интервью
      сегодня , 17:00 На пятую ночь пыток рассказали о плане похищения моего сына, – Карпюк дал откровенное интервью
      Віталій Дейнега 146
      Головкин – Деревянченко: анонс чемпионского боя
      сегодня , 16:17 Головкин – Деревянченко: анонс чемпионского боя
      Михайло Гема 462
      Пиво чи вино: вчені дослідили, який напій корисніший
      сегодня , 16:00 Пиво чи вино: вчені дослідили, який напій корисніший
      Блог Медіа 1834
      Неймовірний жовтень у Нацопері: всесвітньовідомий баритон заспіває для українців
      сегодня , 12:00 Неймовірний жовтень у Нацопері: всесвітньовідомий баритон заспіває для українців
      Національна опера України 349
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук