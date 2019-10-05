На мосту возле Станицы Луганской открыли временный переход: фото
На мосту вблизи Станицы Луганской 5 октября открыли временный обходной переход. Его планировали возвести до 11 октября, но работы закончили раньше.
Старые конструкции разрушенной переправы на данный момент демонтируют, отметили на сайте президента.
Надо знать: Разведение войск на Донбассе: как это будет происходить
На дороге к мосту поменяли покрытие и наносят разметку. Работы на переправе планируют завершить до 15 ноября.
Кстати, за ходом восстановительных работ можно следить в режиме онлайн. Ссылка на круглосуточную трансляцию размещена на сайте президента.
На мосту возле Станицы Луганской открыли временный переход/ Фото: сайт президента
30 июня завершился процесс разведения войск в Станице Луганской. Зеленский ранее утверждал, что в ноябре планируют открыть полноценный мост в Станице Луганской.
Между тем, украинцы устроили на КПВВ "Станица Луганская" акцию "Нет капитуляции". В частности, участники протестовали против отвода украинских войск от линии соприкосновения на Донбассе. Видео – по ссылке.
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Что известно о разведении сил на Донбассе?
1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения сил в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области. Это разведение – одно из условий России для встречи в нормандском формате лидеров Украины, Германии и Франции. Предварительно, разведение сил в Петровском и Золотом должно произойти 7 октября.
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала
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