Ситуация в зоне разведения войск на Донбассе: Зеленский собрал на совещание силовиков

Президент Украины Владимир Зеленский провел 5 октября совещание по вопросам безопасности и обороны. Главная тема – ситуация в населенных пунктах в зоне разведения войск: Станица Луганская, Золотое, Петровское.

Присутствующими на совещании, кроме президента, были начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, глава СБУ Иван Баканов, руководитель МВД Арсен Аваков, министр иностранных дел Вадим Пристайко, помощник президента Андрей Ермак и другие. Об этом сообщил Офис Президента в фейсбуке.

Тем временем пророссийские боевики обстреливают участка разведения сил на Донбассе

Безопасность в зонах разведения войск

Обсуждали ситуацию с безопасностью на Донбассе. Особенно сосредоточились на состоянии дел в местах, где осуществили или планируют осуществить разведение войск: возле Золотого и Петровского.

Президент Зеленский отметил два приоритета:

► Безопасность жителей зоны разведения.

► Достижениt устойчивого мира на Востоке Украины.