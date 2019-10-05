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      Ситуация в зоне разведения войск на Донбассе: Зеленский собрал на совещание силовиков

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      Зеленский планирует поехать в места разведения сил
      Зеленский планирует поехать в места разведения сил / Офbс Президента

      Президент Украины Владимир Зеленский провел 5 октября совещание по вопросам безопасности и обороны. Главная тема – ситуация в населенных пунктах в зоне разведения войск: Станица Луганская, Золотое, Петровское.

      Присутствующими на совещании, кроме президента, были начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, глава СБУ Иван Баканов, руководитель МВД Арсен Аваков, министр иностранных дел Вадим Пристайко, помощник президента Андрей Ермак и другие. Об этом сообщил Офис Президента в фейсбуке.

      Тем временем пророссийские боевики обстреливают участка разведения сил на Донбассе

      Безопасность в зонах разведения войск

      Обсуждали ситуацию с безопасностью на Донбассе. Особенно сосредоточились на состоянии дел в местах, где осуществили или планируют осуществить разведение войск: возле Золотого и Петровского.

      Президент Зеленский отметил два приоритета:

      ► Безопасность жителей зоны разведения.
      ► Достижениt устойчивого мира на Востоке Украины.

      Зеленський
      Совещание по вопросам безопасности под председательством президента Зеленского / Фото ОП

      Главные решения совещания с президентом

      Важно: на совещании решили, что на следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую – чтобы лично проверить, угрожает ли что-то местным жителям.

      Еще на совещании говорили о соцобеспечении участников боевых действий. Зеленский подчеркнул, что никакие льготы для защитников Украины не отменят, а расходы на эти льготы предусмотрят в госбюджете на 2020 год.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Вадим Пристайко Арсен Аваков Иван Баканов Руслан Хомчак Разведение войск Война на Донбассе Владимир Зеленский Новости Украины
      Источник: 24 канал
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