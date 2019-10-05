Боевики обстреливают участки разведения сил на Донбассе
Пророссийские боевики лупят по участкам разведения сил и средств на линии разграничения в направлении Богдановки и Золотого-4. Обстреливают также другие населенные пункты.
Враг стрелял 4 и 5 октября, об этом сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил со ссылкой на данные украинской Стороны Совместного Центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
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- 4 октября оккупанты вели огонь на участке разведения №3 в направлении Богдановки и Золотого-4 из автоматического гранатомета, из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- 5 октября оккупационные войска обстреляли участок разведения №2 в направлении Золотого-4.
- 4 октября пророссийские боевики стреляли вблизи Зайцева, Северного, Крымского, Луганского, Новолуганского, применив запрещенные Минскими соглашениями минометов.
Разведка Минобороны Украины выяснила, что в последнее время враг активизировал подготовку боевых подразделений. Так оккупанты проводят частые тренировки с вооружением, одновременно с привлечением дронов.
Важно! 1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области. Это разведение – одно из условий России для встречи в нормандском формате лидеров Украины, Германии и Франции.
Что будет, если условия разведения войск не будут выполняться?
Процесс прекратится. В Минобороны утверждают, что при планировании процесса разведения командование ВСУ учло различные сценарии развития событий. Если российско-оккупационные войска будут игнорировать договоренности и попытаются вернуться на ранее занимаемые позиции, украинские военнослужащие обещают адекватный ответ. Армия продолжит стоять на защите суверенитета и применять огневые средства в случае угрозы.
В то же время в России теперь заявиили, что перспектива саммита в нормандском формате прояснится после подтверждения СММ ОБСЕ разведения сил в Петровском и Золотом.