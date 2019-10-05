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      Боевики обстреливают участки разведения сил на Донбассе

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      На Донбассе боевики обстреливают участки разведения сил на линии разграничения
      На Донбассе боевики обстреливают участки разведения сил на линии разграничения / Getty Images

      Пророссийские боевики лупят по участкам разведения сил и средств на линии разграничения в направлении Богдановки и Золотого-4. Обстреливают также другие населенные пункты.

      Враг стрелял 4 и 5 октября, об этом сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил со ссылкой на данные украинской Стороны Совместного Центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

      Знайте больше: Жители прифронтовых поселков Донбасса просят не отводить украинских военных, – экс-глава ВЦА

      1. 4 октября оккупанты вели огонь на участке разведения №3 в направлении Богдановки и Золотого-4 из автоматического гранатомета, из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
      2. 5 октября оккупационные войска обстреляли участок разведения №2 в направлении Золотого-4.
      3. 4 октября пророссийские боевики стреляли вблизи Зайцева, Северного, Крымского, Луганского, Новолуганского, применив запрещенные Минскими соглашениями минометов.

      Разведка Минобороны Украины выяснила, что в последнее время враг активизировал подготовку боевых подразделений. Так оккупанты проводят частые тренировки с вооружением, одновременно с привлечением дронов.

      Важно! 1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области. Это разведение – одно из условий России для встречи в нормандском формате лидеров Украины, Германии и Франции.

      Что будет, если условия разведения войск не будут выполняться?

      Процесс прекратится. В Минобороны утверждают, что при планировании процесса разведения командование ВСУ учло различные сценарии развития событий. Если российско-оккупационные войска будут игнорировать договоренности и попытаются вернуться на ранее занимаемые позиции, украинские военнослужащие обещают адекватный ответ. Армия продолжит стоять на защите суверенитета и применять огневые средства в случае угрозы.

      В то же время в России теперь заявиили, что перспектива саммита в нормандском формате прояснится после подтверждения СММ ОБСЕ разведения сил в Петровском и Золотом.

       

      Карта окупованих територій
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости политики Разведение войск
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