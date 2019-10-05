Бойовики обстрілюють ділянки розведення сил на Донбасі

Проросійські бойовики гатять по ділянках розведення сил та засобів на лінії розмежування в напрямку Богданівки та Золотого-4. Обстрілюють також інші населені пункти.

Ворог стріляв 4 та 5 жовтня, про це повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил з посиланням на дані української Сторони Спільного Центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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4 жовтняокупанти вели вогонь на ділянці розведення №3 в напрямку Богданівки та в напрямку Золотого-4 з автоматичного гранатомета, з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

та автоматичного гранатомета, з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. 5 жовтня, окупаційні війська обстріляли ділянку розведення №2 в напрямку Золотого-4 .

. 4 жовтня проросійські бойовики стріляли поблизу Зайцевого, Північного, Кримського, Луганського, Новолуганського, застосувавши заборонені мінськими угодами мінометів.

Розвідка Міноборони України з'ясувала, що останнім часом ворог активізував підготовку бойових підрозділів. Так окупати проводять часті тренування з озброєнням, водночас із залученням дронів.

Важливо! 1 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське Донецької області та в місті Золотому Луганської області. Це розведення – одна з умов Росії для зустрічі в нормандському форматі лідерів України, Німеччини і Франції.

Що буде, якщо умови розведення військ не виконуватимуться?

Процес рипиниться. У Міноборони стверджують, що при плануванні процесу розведення командування ЗСУ врахували різні сценарії розвитку подій. Якщо російсько-окупаційні війська ігноруватимуть домовленості і спробують повернутися на раніше займані позиції, українські військовослужбовці обіцяють адекватну відповідь. Армія продовжить стояти на захисті суверенітету та застосовувати вогневі засоби у разі загрози.

Водночас у Росії тепер заявиили, що перспектива саміту у нормандському форматі проясниться після підтвердження СММ ОБСЄ розведення сил в Петровському і Золотому.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу