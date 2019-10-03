Окупанти не відводять війська, а імітують процес: ворог лише маскує заборонене озброєння

Так проросійські бойовики намагаються вкотре обійти мінські домовленості та приховати власні порушення. Поки що вони маскують виключно те озброєння, яке є забороненим мінськими угодами.

Про це під час щоденного брифінгу Міноборони повідомив речник відомства Дмитро Гуцуляк. Цю інформацію надала розвідка.

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Командування російських окупаційних військ вживає заходів для подальшого приховування порушень мінських угод у частині, що стосується відведення важкої техніки від лінії зіткнення,

– мовиться у повідомленні.

Ві початку жовтня окупанти маскують артилерійське озброєння, що розташоване на передовій. Зокрема, йдеться про 122-міліметрові реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", 122-міліметрові самохідні артилерійські установки 2С1 "Гвоздика", 122-міліметрові гаубиці "Д-30".

Водночас, противник активізував підготовку бойових підрозділів. Так окупати проводять часті тренування з озброєнням, водночас із залученням дронів.

Увага! На останній зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську учасники переговорів домовились про початок розведення військ у Петрівському Донецької області і у Золотому Луганської області. Розведення сил і засобів у Золотому і Петрівському на Донбасі заплановане на 7 жовтня. А на листопад заплановане відкриття відремонтованого мосту у Станиці Луганській.



Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

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