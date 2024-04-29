Головнокомандувач опублікував відео вечері 28 квітня уточнивши, що на кадрах – результат сьогоднішньої роботи наших військових.
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Відстежуємо та б'ємо. Сьогодні завдано двох авіаударів по місцях зосередження особового складу противника на Донеччині та у Запорізькій області. Цілі вражено. Окупанти не сховаються. Слава Україні!
– зазначив Сирський.
Українські захисники завдали ударів по ворогу: відео
Ситуація на фронті
- Упродовж доби зафіксовано 112 бойових зіткнень, найбільше ворог штурмує позиції оборонців на Авдіївському та Бахмутському напрямках.
- Окупанти завдали ракетного та 49 авіаційних ударів, здійснили 77 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.
- За минулу добу противник втратив 1096 солдатів, а від початку повномасштабного вторгнення Кремль втратив 466 150 бійців.