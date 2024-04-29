Головнокомандувач опублікував відео вечері 28 квітня уточнивши, що на кадрах – результат сьогоднішньої роботи наших військових.

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Відстежуємо та б'ємо. Сьогодні завдано двох авіаударів по місцях зосередження особового складу противника на Донеччині та у Запорізькій області. Цілі вражено. Окупанти не сховаються. Слава Україні!

– зазначив Сирський.

Українські захисники завдали ударів по ворогу: відео

Ситуація на фронті