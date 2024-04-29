Главнокомандующий опубликовал видео ужина 28 апреля уточнив, что на кадрах– результат сегодняшней работы наших военных.
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Отслеживаем и бьем. Сегодня нанесены два авиаудара по местам сосредоточения личного состава противника в Донецкой области и в Запорожской области. Цели потрясены. оккупанты не скроются. Слава Украине!
– отметил Сырский.
Украинские защитники нанесли удары по врагу: видео
Ситуация на фронте
- За сутки зафиксировано 112 боевых столкновений, больше всего враг штурмует позиции защитников на Авдеевском и Бахмутском направлениях.
- Оккупанты нанесли ракетный и 49 авиационных ударов, совершили 77 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
- За минувшие сутки противник потерял 1096 солдат, а с начала полномасштабного вторжения Кремль потерял 466,150 бойцов.