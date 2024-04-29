Главнокомандующий опубликовал видео ужина 28 апреля уточнив, что на кадрах– результат сегодняшней работы наших военных.

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Отслеживаем и бьем. Сегодня нанесены два авиаудара по местам сосредоточения личного состава противника в Донецкой области и в Запорожской области. Цели потрясены. оккупанты не скроются. Слава Украине!

– отметил Сырский.

Украинские защитники нанесли удары по врагу: видео

Ситуация на фронте