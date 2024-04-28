В Генштабе 28 апреля отмечают, что только за минувшие сутки противник потерял 1096 солдат. Также у окупантов меньше техники благодаря Силам обороны Украины.

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Потери России в технике

танков– 7279 (+11);

боевых бронированных машин– 13 991 (+20);

артиллерийских систем– 11948 (+43);

РСЗО– 1050 (+1);

средства ПВО– 776 (+1);

самолетов– 348 (+0);

вертолетов– 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня– 9507 (+22);

крылатых ракет– 2124 (+0);

кораблей /катеров– 26 (+0);

подводных лодок– 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн– 16065 (+46);

специальной техники– 1971 (+3).

Потери врага 28 апреля 2024 года / Генштаб

Совпадают ли данные с другими оценками

Недавно в Британии сообщили о собственной оценке потерь России в войне против Украины. Министр вооруженных сил Британии Лео Дочерти рассказал, что по оценкам британского Министерства обороны, приблизительное количество потерь России на войне составляет 450 000 военных. Речь идет как об убитых или раненых окупантов, так и о десятках тысяч тех, кто дезертировал.

То есть подсчеты Генштаба примерно такие же, как и оценка разведки Британии.

По словам британцев, Россия на войне потеряла более 10 000 единиц бронетехники, в том числе почти 3000 основных боевых танков, 109 самолетов, 136 вертолетов, 346 беспилотных летательных аппаратов, 23 военно-морских корабля всех классов и более 1500 артиллерийских систем всех типов. В это число входит и техника, которую захватили ВСУ.