14:44
7 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кадыровское зрелище для Путина. Россияне без газа
      Вєсті Кремля
      20:50, 5 октября
      Вести.UA. Жир: Кива и Дубинский удовлетворяют потребности прямо в Раде. Разумков устал
      Вєсті.UA
      19:48, 5 октября
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, 4 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

      Зеленский поручил проработать вопрос упрощения въезда и выезда на Донбасс

      101 Читати новину українською
      Зеленский поручил Кабмину проработать вопрос упрощения въезда/выезда на Донбасс
      Зеленский поручил Кабмину проработать вопрос упрощения въезда/выезда на Донбасс / Getty images

      Президент Украины Владимир Зеленский своим указом поручил Кабинету Министров Украины проработать вопрос об упрощении въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории Донбасса и выезда лиц с этих территорий.

      Об этом говорится в указе №738/2019 "О неотложных мерах по созданию условий для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области и соответствующих контрольных пунктах въезда/выезда".

      Важно: Мирные жители Золотого-4 обратились к Зеленскому: выступают против разведения войск

      Зеленский также поручил правительству:

      • проработать вопрос о предоставлении на контрольных пунктах въезда и выезда медицинской помощи, помощи в передвижении лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.
      • отработать вопрос целесообразности осуществления функций по обустройству, содержанию и обслуживанию контрольных пунктов въезда и выезда на Донбассе определенным центральным органом исполнительной власти.

      Правительство также должно рассмотреть вопрос об обеспечении улучшения условий проезда и выполнения ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения:

      • H-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк (на участке Старобельск – Счастье);
      • Т1306 Северодонецк – Новоайдар.

      Заметим, что разведение сил на Донбассе должно было начаться 7 октября, но оккупанты его сорвали. Украина будет ждать семидневный период без нарушений режима тишины, который "покажет серьезные намерения сторон и готовность к дальнейшим переговорам по разведению войск".

      К слову: В "Слуге народа" рассказали, что будет с боевиками, которые воевали против Украины

      Процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа:

      1. отвод личного состава с обеих сторон,
      2. демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.


      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Перевод часов на зимнее время 2019: когда переводят время в Украине
      сегодня
      77989
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Разведение войск Владимир Зеленский Президент Украины Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Нобелевская премия как извинение за динамит: кому и за что достаются миллионы долларов
      сегодня , 13:30 Нобелевская премия как извинение за динамит: кому и за что достаются миллионы долларов
      Олесь Друкач 290
      Як залучити інвестиції та інвесторів в Україну?
      сегодня , 11:30 Як залучити інвестиції та інвесторів в Україну?
      Ярослав Гришин 155
      Самые смешные мемы недели: приключения Шуфрича и Кивы в Раде и миссия Тома Круза в Украине
      6 октября , 20:03 Самые смешные мемы недели: приключения Шуфрича и Кивы в Раде и миссия Тома Круза в Украине
      Ірина Вихрущ 1272
      Осваивание мощного оружия украинскими военными и жуткое ДТП на Одесчине - видео недели
      6 октября , 19:30 Осваивание мощного оружия украинскими военными и жуткое ДТП на Одесчине - видео недели
      Марія Лелека 709
      Сумка без ручки, або Як луганчани працюють на два фронти
      6 октября , 19:00 Сумка без ручки, або Як луганчани працюють на два фронти
      Ольга Черненко 1616
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук