Зеленский поручил проработать вопрос упрощения въезда и выезда на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом поручил Кабинету Министров Украины проработать вопрос об упрощении въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории Донбасса и выезда лиц с этих территорий.

Об этом говорится в указе №738/2019 "О неотложных мерах по созданию условий для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области и соответствующих контрольных пунктах въезда/выезда".

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Зеленский также поручил правительству:

проработать вопрос о предоставлении на контрольных пунктах въезда и выезда медицинской помощи, помощи в передвижении лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

отработать вопрос целесообразности осуществления функций по обустройству, содержанию и обслуживанию контрольных пунктов въезда и выезда на Донбассе определенным центральным органом исполнительной власти.

Правительство также должно рассмотреть вопрос об обеспечении улучшения условий проезда и выполнения ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения:

H-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк (на участке Старобельск – Счастье);

Т1306 Северодонецк – Новоайдар.

Заметим, что разведение сил на Донбассе должно было начаться 7 октября, но оккупанты его сорвали. Украина будет ждать семидневный период без нарушений режима тишины, который "покажет серьезные намерения сторон и готовность к дальнейшим переговорам по разведению войск".

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Процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа:

отвод личного состава с обеих сторон, демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала