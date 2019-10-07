Зеленський доручив опрацювати питання спрощення в'їзду та виїзду на Донбас

Президент України Володимир Зеленський своїм указом доручив Кабінету Міністрів України опрацювати питання щодо спрощення в'їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території Донбасу і виїзду осіб із цих територій.

Про це йдеться в указі №738/2019 "Про невідкладні заходи щодо створення умов для переходу громадян і проїзду автотранспорту через річку Сіверський Донець у Станично-Луганському районі Луганської області та на відповідних контрольних пунктах в’їзду/виїзду".

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Зеленський також доручив уряду:

опрацювати питання про надання на контрольних пунктах в'їзду та виїзду медичної допомоги, допомоги у пересуванні осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

відпрацювати питання доцільності здійснення функцій з облаштування, утримання та обслуговування контрольних пунктів в'їзду і виїзду на Донбасі певним центральним органом виконавчої влади.

Уряд також має розглянути питання щодо забезпечення покращення умов проїзду та виконання ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування державного значення:

H-21 Старобільськ – Луганськ – Хрустальний – Макіївка – Донецьк (на ділянці Старобільськ – Щастя);

Т1306 Сєвєродонецьк – Новоайдар.

Зауважимо, що розведення сил на Донбасі мало розпочатися 7 жовтня, але окупанти його зірвали. Україна чекатиме семиденного періоду без порушень режиму тиші, який "покаже серйозні наміри сторін і готовність до подальших переговорів по розведенню військ".

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Процес розведення військ відбуватиметься послідовно, у два етапи:

відведення особового складу з обох сторін, демонтаж інженерних споруд та подальше розмінування територій.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу