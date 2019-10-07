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      Зеленський доручив опрацювати питання спрощення в'їзду та виїзду на Донбас

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      Зеленський доручив Кабміну опрацювати питання спрощення в'їзду/виїзду на Донбас
      Зеленський доручив Кабміну опрацювати питання спрощення в'їзду/виїзду на Донбас / Getty images

      Президент України Володимир Зеленський своїм указом доручив Кабінету Міністрів України опрацювати питання щодо спрощення в'їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території Донбасу і виїзду осіб із цих територій.

      Про це йдеться в указі №738/2019 "Про невідкладні заходи щодо створення умов для переходу громадян і проїзду автотранспорту через річку Сіверський Донець у Станично-Луганському районі Луганської області та на відповідних контрольних пунктах в’їзду/виїзду".

      Важливо: Мирні жителі Золотого-4 звернулися до Зеленського: виступають проти розведення військ

      Зеленський також доручив уряду:

      • опрацювати питання про надання на контрольних пунктах в'їзду та виїзду медичної допомоги, допомоги у пересуванні осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
      • відпрацювати питання доцільності здійснення функцій з облаштування, утримання та обслуговування контрольних пунктів в'їзду і виїзду на Донбасі певним центральним органом виконавчої влади.

      Уряд також має розглянути питання щодо забезпечення покращення умов проїзду та виконання ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування державного значення:

      • H-21 Старобільськ – Луганськ – Хрустальний – Макіївка – Донецьк (на ділянці Старобільськ – Щастя);
      • Т1306 Сєвєродонецьк – Новоайдар.

      Зауважимо, що розведення сил на Донбасі мало розпочатися 7 жовтня, але окупанти його зірвалиУкраїна чекатиме семиденного періоду без порушень режиму тиші, який "покаже серйозні наміри сторін і готовність до подальших переговорів по розведенню військ".

      До слова: У "Слузі народу" розповіли, що буде з бойовиками, які воювали проти України

      Процес розведення військ відбуватиметься послідовно, у два етапи:

      1. відведення особового складу з обох сторін,
      2. демонтаж інженерних споруд та подальше розмінування територій.


      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Новини України Розведення військ Володимир Зеленський Президент України Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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