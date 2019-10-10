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      Зеленський не хоче погоджувати кандидатури на низку дипломатичних посад

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      Зеленський вніс зміни до указу Ющенка про керівництво зовнішньою політикою
      Зеленський вніс зміни до указу Ющенка про керівництво зовнішньою політикою / Офіс Президента

      Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до президентського указу ще 2008 року про питання керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави. Внесені зміни передбачають погодження з президентом кандидатів на низку дипломатичних посад.

      Відповідний указ №740/2019 опублікувало Офіційне інтернет-представництво президента.

      Цікаво: Зеленський організовує масштабний пресмарафон: скільки журналістів візьмуть участь

      Попередній указ, підписаний ще Віктором Ющенком, передбачав погодження з президентом кандидатів на низку посад:

      • першого заступника та заступника міністра закордонних справ;
      • керівника структурного підрозділу Міністерства закордонних справ;
      • генерального консула;
      • радника-посланника;
      • радника дипломатичного представництва України в іноземній державі або при міжнародній організації;
      • ректора, першого проректора та проректора Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних.

      З усіх цих посад Володимир Зеленський залишив обов'язковими для узгодження з президентом лише першого заступника та заступників глави МЗС, а також генерального консула.

      нещодавні укази та закони зеленського:
      blog_ava
      Зеленський організовує масштабний пресмарафон: скільки журналістів візьмуть участь
      сьогодні
      1088
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Президент України Офіс Президента Володимир Зеленський МЗС України Віктор Ющенко
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