Зеленський не хоче погоджувати кандидатури на низку дипломатичних посад

Зеленський вніс зміни до указу Ющенка про керівництво зовнішньою політикою / Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до президентського указу ще 2008 року про питання керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави. Внесені зміни передбачають погодження з президентом кандидатів на низку дипломатичних посад.