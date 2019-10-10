Зеленський не хоче погоджувати кандидатури на низку дипломатичних посад
Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до президентського указу ще 2008 року про питання керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави. Внесені зміни передбачають погодження з президентом кандидатів на низку дипломатичних посад.
Відповідний указ №740/2019 опублікувало Офіційне інтернет-представництво президента.
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Попередній указ, підписаний ще Віктором Ющенком, передбачав погодження з президентом кандидатів на низку посад:
- першого заступника та заступника міністра закордонних справ;
- керівника структурного підрозділу Міністерства закордонних справ;
- генерального консула;
- радника-посланника;
- радника дипломатичного представництва України в іноземній державі або при міжнародній організації;
- ректора, першого проректора та проректора Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних.
З усіх цих посад Володимир Зеленський залишив обов'язковими для узгодження з президентом лише першого заступника та заступників глави МЗС, а також генерального консула.