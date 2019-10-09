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      Зеленський підписав закон про захист "географічних брендів"

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Офіційна сторінка Президента України

      Рада прийняла відповідний законопроєкт №1065 ще 20 вересня. Він передбачає вдосконалення правової охорони географічних зазначень, в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

      Відповідні зміни буде внесено до Господарського та Цивільного кодексів України, закон "Про захист прав на зазначення походження товарів", декрету Кабінету міністрів України "Про державне мито", повідомили у Офісі президента.

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      Впровадження цього закону сприятиме адаптації національного законодавства до права Європейського Союзу, а також виконанню зобов’язань, взятих Україною відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

      Згідно з документом термін "географічне зазначення" визначається, як найменування місця, що ідентифікує товар, який походить з певного географічного регіону та має особливу якість, репутацію чи інші характеристики, зумовлені місцем походження.

      Відтак, згідно з законом, українські назви-бренди мають отримати правовий захист в Європейському союзі. Їх перелік наразі формується. До нього увійдуть, до прикладу, гуцульська овеча бринза, мелітопольська черешня, закарпатське вино та карпатський мед.

      До слова, саме "Гуцульська овеча бринза" стане першим продуктом із захищеним географічним зазначенням українського походження. Відповідну заявку на реєстрацію до Мінекономіки подали ще 19 грудня 2018 року.

      Також, в рамках Угоди про асоціацію з ЄС, Україна до 2026 року має відмовитися від використання захищеного географічного зазначення "коньяк", тож наразі для українського коньяку шукають іншу назву.

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Законодавство Євросоюз Угода про асоціацію
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