Зеленский подписал закон о защите "географических брендов"

Рада приняла соответствующий законопроект №1065 еще 20 сентября. Он предусматривает совершенствование правовой защиты географических указаний, в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

Соответствующие изменения будут внесены в Хозяйственный и Гражданский кодексы Украины, закон "О защите прав на указание происхождения товаров", декрет Кабинета министров Украины "О государственной пошлине", сообщили в Офисе президента.

Интересно: Правительство готовит закон об отмене трудовых книжек: что изменится

Отмечается, что внедрение этого закона будет способствовать адаптации национального законодательства к праву Европейского Союза, а также выполнению обязательств, взятых Украиной в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом.

Согласно документу термин "географическое указание" определяется, как наименование места, идентифицирующего товар, который происходит из определенного географического региона и обладет особым качеством, репутацией или другой характеристикой, обусловленных местом происхождения.

Следовательно, согласно закону, украинские названия-бренды должны получить правовую защиту в Европейском союзе. Их перечень сейчас формируется. В него войдут, к примеру, гуцульская овечья брынза, мелитопольская черешня, закарпатское вино и карпатский мед.

К слову, именно "Гуцульская овечья брынза" станет первым продуктом с защищенным географическим указанием украинского происхождения. Соответствующую заявку на регистрацию в Минэкономики подали еще 19 декабря 2018 года .

Также, в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, Украина до 2026 года должна отказаться от использования защищенного географического указания "коньяк", поэтому сейчас для украинского коньяка ищут другое название.