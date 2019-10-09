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      Зеленский подписал закон о защите "географических брендов"

      63 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Официальная страница президента Украины

      Рада приняла соответствующий законопроект №1065 еще 20 сентября. Он предусматривает совершенствование правовой защиты географических указаний, в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

      Соответствующие изменения будут внесены в Хозяйственный и Гражданский кодексы Украины, закон "О защите прав на указание происхождения товаров", декрет Кабинета министров Украины "О государственной пошлине", сообщили в Офисе президента.

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      Отмечается, что внедрение этого закона будет способствовать адаптации национального законодательства к праву Европейского Союза, а также выполнению обязательств, взятых Украиной в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом.

      Согласно документу термин "географическое указание" определяется, как наименование места, идентифицирующего товар, который происходит из определенного географического региона и обладет особым качеством, репутацией или другой характеристикой, обусловленных местом происхождения.

      Следовательно, согласно закону, украинские названия-бренды должны получить правовую защиту в Европейском союзе. Их перечень сейчас формируется. В него войдут, к примеру, гуцульская овечья брынза, мелитопольская черешня, закарпатское вино и карпатский мед.

      К слову, именно "Гуцульская овечья брынза" станет первым продуктом с защищенным географическим указанием украинского происхождения. Соответствующую заявку на регистрацию в Минэкономики подали еще 19 декабря 2018 года .

      Также, в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, Украина до 2026 года должна отказаться от использования защищенного географического указания "коньяк", поэтому сейчас для украинского коньяка ищут другое название.

      blog_ava
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Законодательство Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Соглашение об ассоциации Евросоюз
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