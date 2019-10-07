Зеленський призначив Єрмака і Смілянського членами наглядової ради Укроборонпрому

Президент Володимир Зеленський призначив свого помічника Андрія Єрмака і генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського членами наглядової ради Державного концерну Укроборонпром.

Відповідний указ №734/2019 опублікований на сайті глави держави.

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Володимир Зеленський припинив повноваження члена наглядової ради Укроборонпрому Давида Арахамії. Зараз він виконує функцію глави парламентської фракції "Слуга народу".

Відзначимо, що генеральний директор Укроборонпрому Айварас Абромавичус оголосив аудит держконцерну. За його словами, аудит найбільшого оборонно-промислового об’єднання України – перший крок до його подальшої трансформації, мета якого – оцінити реальний фінансовий стан компанії.

На думку Абромавичуса аудит підприємства беззаперечно покращить імідж України на міжнародній арені, оскільки найбільший виробник та експортер озброєння держави діє в рамках міжнародних корпоративних стандартів.

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Про реформи у галузі оборони та в ДК "Укроборонпром" почали говорити після корупційного скандалу, пов'язаного із розслідуванням журналістів Bihus.info. Вони виявили, що син ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського разом із партнерами налагодив постачання контрабандних деталей для військової техніки з Росії зі значною переплатою з боку України.

Що відомо про корупцію в Укроборонпромі?За даними розслідування журналістів Bihus.Info, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Поставки відбувались через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань може становити щонайменше 250 мільйонів гривень, припускають журналісти.



До корупційних оборудок причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екскерівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Учасники корупційних схем організовували угоди через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському" (на той момент належав Порошенку), а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь". В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських, Букіна та інших фігурантів скандалу.