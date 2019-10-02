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      Укроборонпром підписав контракт на аудит

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      Айварас Абромавичус
      Айварас Абромавичус / focus.ua

      Генеральний директор Укроборонпрому Айварас Абромавичус та гендиректор компанії Baker Tilly Ukraine Олександр Почкун підписали контракт на аудит державного концерну.

      У пресслужбі концерну зазначили, що аудит найбільшого оборонно-промислового об’єднання України – перший крок до його подальшої трансформації, мета якого – оцінити реальний фінансовий стан компанії.

      Розслідування: Армія не отримала майже півсотні БТРів: резонансні деталі розслідування 

      На думку Абромавичуса аудит підприємства беззаперечно покращить імідж України на міжнародній арені, оскільки найбільший виробник та експортер озброєння держави діє в рамках міжнародних корпоративних стандартів.

      До 1 листопада концерн та Baker Tilly Ukraine складуть детальний план проведення аудиту до кінця 2020 року. Це стане першим консолідованим аудитом за всю історію відомства.

      Зазначається, що компанія Baker Tilly Ukraine стала переможцем аукціону на проведення аудиту консолідованої звітності Укроборонпрому на електронній платформі Prozorro.

      Що відомо про компанію Baker Tilly Ukraine?Компанія презентує себе, як незалежну українську компанію, що від 1999 року надає послуги в сфері аудиту, бізнес консультування, незалежної оцінки, бухгалтерського та управлінського обліку. Вона є членом міжнародної мережі Baker Tilly International, яка заснована 1988 року та має центральний офіс у Лондоні, Велика Британія.

      Нагадаємо, про реформи у галузі оборони та в ДК "Укроборонпром" почали говорити після корупційного скандалу, пов'язаного із розслідуванням журналістів Bihus.info. Вони виявили, що син ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського разом із партнерами налагодив постачання контрабандних деталей для військової техніки з Росії зі значною переплатою з боку України.

      Усе про корупційні схеми в Укроборонпромі – читайте у матеріалах 24 каналу.

      blog_ava
      Формула Штайнмаєра: повний текст документа
      1 жовтня
      5625
      Теги: Новини України Укроборонпром Айварас Абромавичус
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