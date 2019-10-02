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      Укроборонпром подписал контракт на аудит

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      Айварас Абромавичюс
      Айварас Абромавичюс / focus.ua

      Генеральный директор Укроборонпрома Абромавичюс и гендиректор компании Baker Tilly Ukraine Александр Почкун подписали контракт на аудит государственного концерна.

      В пресс-слежба концерна отметили, что аудит крупнейшего оборонно-промышленного объединения Украины – первый шаг к его дальнейшей трансформации, цель которого – оценить реальное финансовое состояние компании.

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      По мнению Абромавичуса аудит предприятия беспрекословно улучшит имидж Украины на международной арене, поскольку крупнейший производитель и экспортер вооружения государства действует в рамках международных корпоративных стандартов.

      До 1 ноября концерн и Baker Tilly Ukraine составит подробный план проведения аудита до конца 2020 года. Это станет первым консолидированным аудитом за всю историю ведомства.

      Отмечается, что компания Baker Tilly Ukraine стала победителем аукциона на проведение аудита консолидированной отчетности Укроборонпрома на электронной платформе Prozorro.

      Что известно о компании Baker Tilly Ukraine?Компания представляет себя, как независимое украинское компанию, с 1999 года предоставляет услуги в сфере аудита, бизнес консультирования, независимой оценки, бухгалтерского и управленческого учета. Она является членом международной сети Baker Tilly International, которая основан в 1988 г. и имеет центральный офис в Лондоне, Великобритания.

      Напомним, о реформах в области обороны и ГК "Укроборонпром" начали говорить после коррупционного скандала, связанного с расследованием журналистов Bihus.info. Они обнаружили, что сын ексзаступника секретаря СНБО Олега Гладковского вместе с партнерами наладил поставки контрабандных деталей для военной техники из России со значительной переплатой со стороны Украины.

      Все о коррупционных схемах в Укроборонпроме – читайте в материалах 24 канала.

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      Теги: Новости Украины Айварас Абромавичус Укроборонпром
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