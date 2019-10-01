Армия не получила почти полсотни БТРов: резонансные детали расследования

Украинские военные до сих пор не получили обещанные еще в июле 48 новых бронетранспортеров БТР-4Е из-за того, что государственный завод закупил не ту сталь.

"Не та" сталь: с чего все началось

В 2016 году Минобороны заказало у Харьковского конструкторского бюро машиностроения, входящего в состав государственного оборонного концерна "Укроборонпром", полсотни бронетранспортеров.

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Что известно об "Укроборонпроме"?

"Укроборонпром" – это объединение многопрофильных предприятий различных отраслей оборонной промышленности Украины. Недавно компания попала в громкий скандал. Стало известно, что в начале войны группа людей вступила в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Накручивали цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продавали на его заводы.



В группу входили: заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий мошенник, специалист по контрабанды.



Центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь". Группа заработала более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздала на взятке и "откаты".

Сначала корпуса для них планировали делать из украинского металла – стали марки 71, которая является базовой сталью для БТР-4. Однако из-за длинной производственной цепочки эта идея провалилась. Завод в Лозовой не смог выполнить своих обязательств по поставке готовых корпусов на харьковский завод, поэтому последний получил лишь 20 недоделанных вместо почти полусотни готовых.



Схема изготовление БТРов

Поэтому в декабре 2018 года ХКБМ заказал 33 тонны финской стали марки Miilux Protection 500, которую ранее уже использовали для изготовления БТРов, у официального дилера производителя, польской фирмы Texprotect.

Что со сталью не так

В марте ее привезли, но военная приемка (спецподразделение Минобороны, которое контролирует качество производства и ремонта – 24 канал), ее забраковала из-за проблем с:

• маркировкой;

• сопроводительными документами;

• химическим составом стали, который не соответствовал украинским требованиям.

Последние содержатся в результатах исследования профильного Института электросварки имени Патона.

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Кроме этого, в 2015 году ХКБМ заказал Институту отдельное исследование по разным импортным сталям. Там установили, какое именно содержание легирующих элементов (полезных составляющих вроде никеля и марганца) и вредных примесей (вроде серы и фосфора) должно быть в металле, чтобы швы БТРа сварились нормально, и чтобы сталь от термообработки не утратила свои бронекачества. Эти требования даже вписаны в конструкторскую документацию.



Конструкторская документация, в которой записаны все требования к БТР

Поэтому химический состав должен был обсуждаться с поставщиком на старте. Но в договоре по финской стали этого не было, поэтому завод приобрел сталь хоть и качественную, но не ту, которая является оптимальной для изготовления БТР-4Е в утвержденном конструкторами виде.



Завод приобрел не ту сталь для изготовления БТР

Но вместо того, чтобы признать и исправить ошибку руководство завода решило уговорить Минобороны использовать уже купленную партию стали. В частности настаивал на этом директор ХКБМ Алексей Бабич, который и подписывал "неправильный" договор. Бабич в то время вообще был отстранен концерном из-за скандала с расследованием о масштабной коррупции в оборонке – он оказался одним из фигурантов.

Смотрите видео расследования о коррупционных схемах в оборонном секторе Украины:

Однако даже не имея полномочий на заводе – он проводил совещание, на котором убеждал работать именно с финской сталью.

В результате – сроки поставки сорваны, БТРов у армии нет

В результате переговоров конструкторы и военные решили провести новые исследования и "отстрел" как целых кусков купленной стали, так и в дальнейшем сварных швов для того, чтобы решить, что делать дальше. Но даже эта проверка до сих пор не завершена.

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В институте Патона разными способами сварили несколько образцов именно этой стали с заниженным содержанием легирующих и проверили швы на прочность, найдя участки с более низкими показателями твердости и предоставив свое резюме: такой металл для корпусов БТРа использовать можно лишь при условии дополнительных работ – приваривать вдоль всего шва дополнительную подложку из бронестали. Это вызвало новую волну затягивания работ. Завод считает проблему решенной и хочет ставить подкладки, а приемка говорит, что это не тот БТР, который они заказывали.

В результате сроки поставки сорвали и Минобороны до сих пор не получило БТРы. Министерство выставило заводу штраф на 82 миллионов гривен за срыв контракта. Завод же хочет обжаловать штраф в суде и еще судится с министерской приемкой из-за ее решений по отбраковке металла. По последней информации, на ХКБМ из запланированных полсотни машин – пока собрана только четверть, из тех корпусов, которые смог за это время изготовить Лозовский завод из украинского металла.