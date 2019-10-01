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      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Армия не получила почти полсотни БТРов: резонансные детали расследования

      Наши деньги 26 Читати новину українською

      Украинские военные до сих пор не получили обещанные еще в июле 48 новых бронетранспортеров БТР-4Е из-за того, что государственный завод закупил не ту сталь.

      "Не та" сталь: с чего все началось

      В 2016 году Минобороны заказало у Харьковского конструкторского бюро машиностроения, входящего в состав государственного оборонного концерна "Укроборонпром", полсотни бронетранспортеров.

       Важно: Как Букин вывел из-под контроля оборонное предприятие: изменения в "Укроборонпроме"

      Что известно об "Укроборонпроме"?
      "Укроборонпром" – это объединение многопрофильных предприятий различных отраслей оборонной промышленности Украины. Недавно компания попала в громкий скандал. Стало известно, что в начале войны группа людей вступила в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Накручивали цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продавали на его заводы.

      В группу входили: заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий мошенник, специалист по контрабанды.

      Центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь". Группа заработала более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздала на взятке и "откаты".

      Сначала корпуса для них планировали делать из украинского металла – стали марки 71, которая является базовой сталью для БТР-4. Однако из-за длинной производственной цепочки эта идея провалилась. Завод в Лозовой не смог выполнить своих обязательств по поставке готовых корпусов на харьковский завод, поэтому последний получил лишь 20 недоделанных вместо почти полусотни готовых.

      бтр
      Схема изготовление БТРов

      Поэтому в декабре 2018 года ХКБМ заказал 33 тонны финской стали марки Miilux Protection 500, которую ранее уже использовали для изготовления БТРов, у официального дилера производителя, польской фирмы Texprotect.

      Что со сталью не так

      В марте ее привезли, но военная приемка (спецподразделение Минобороны, которое контролирует качество производства и ремонта – 24 канал), ее забраковала из-за проблем с:

      • маркировкой;
      • сопроводительными документами;
      • химическим составом стали, который не соответствовал украинским требованиям.

      Последние содержатся в результатах исследования профильного Института электросварки имени Патона.

      К слову: Харьковское бюро Морозова могут закрыть: Минобороны отменяет заказ на БТР-4

      Кроме этого, в 2015 году ХКБМ заказал Институту отдельное исследование по разным импортным сталям. Там установили, какое именно содержание легирующих элементов (полезных составляющих вроде никеля и марганца) и вредных примесей (вроде серы и фосфора) должно быть в металле, чтобы швы БТРа сварились нормально, и чтобы сталь от термообработки не утратила свои бронекачества. Эти требования даже вписаны в конструкторскую документацию.

      бтр
      Конструкторская документация, в которой записаны все требования к БТР

      Поэтому химический состав должен был обсуждаться с поставщиком на старте. Но в договоре по финской стали этого не было, поэтому завод приобрел сталь хоть и качественную, но не ту, которая является оптимальной для изготовления БТР-4Е в утвержденном конструкторами виде.

      бтр
      Завод приобрел не ту сталь для изготовления БТР

      Но вместо того, чтобы признать и исправить ошибку руководство завода решило уговорить Минобороны использовать уже купленную партию стали. В частности настаивал на этом директор ХКБМ Алексей Бабич, который и подписывал "неправильный" договор. Бабич в то время вообще был отстранен концерном из-за скандала с расследованием о масштабной коррупции в оборонке – он оказался одним из фигурантов.

      Смотрите видео расследования о коррупционных схемах в оборонном секторе Украины:

      Однако даже не имея полномочий на заводе – он проводил совещание, на котором убеждал работать именно с финской сталью.

      В результате – сроки поставки сорваны, БТРов у армии нет

      В результате переговоров конструкторы и военные решили провести новые исследования и "отстрел" как целых кусков купленной стали, так и в дальнейшем сварных швов для того, чтобы решить, что делать дальше. Но даже эта проверка до сих пор не завершена.

       Интересно: Коррупционные схемы в "Укроборонпроме": как сейчас живут Гладковские

      В институте Патона разными способами сварили несколько образцов именно этой стали с заниженным содержанием легирующих и проверили швы на прочность, найдя участки с более низкими показателями твердости и предоставив свое резюме: такой металл для корпусов БТРа использовать можно лишь при условии дополнительных работ – приваривать вдоль всего шва дополнительную подложку из бронестали. Это вызвало новую волну затягивания работ. Завод считает проблему решенной и хочет ставить подкладки, а приемка говорит, что это не тот БТР, который они заказывали.

      В результате сроки поставки сорвали и Минобороны до сих пор не получило БТРы. Министерство выставило заводу штраф на 82 миллионов гривен за срыв контракта. Завод же хочет обжаловать штраф в суде и еще судится с министерской приемкой из-за ее решений по отбраковке металла. По последней информации, на ХКБМ из запланированных полсотни машин – пока собрана только четверть, из тех корпусов, которые смог за это время изготовить Лозовский завод из украинского металла.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Вооруженные силы Украины Оружие Коррупционные схемы в Укроборонпроме Укроборонпром Наши деньги
      Источник: 24 канал
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