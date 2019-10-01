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      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Армія не отримала майже півсотні БТРів: резонансні деталі розслідування

      Наші гроші 713

      Українські військові досі не отримали обіцяні ще в липні 48 нових бронетранспортерів БТР-4Е через те, що державний завод закупив не ту сталь.

      "Не та" сталь: з чого все почалось

      У 2016 році Міноборони замовило у Харківського конструкторського бюро машинобудування, що входить до складу державного оборонного концерну "Укроборонпром", півсотні бронетранспортерів.

      Важливо: Як Букін вивів з-під контролю оборонне підприємство: зміни в "Укроборонпромі"

      Що відомо про "Укроборонпром"?"Укроборонпром" – це об'єднання багатопрофільних підприємств різних галузей оборонної промисловості України. Нещодавно компанія потрапила у гучний скандал. Стало відомо, що на початку війни група людей вступила у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповували військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручували ціну у рази й за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продавали на його заводи.

      До групи входили: заступник секретаря Ради нацбезпеки й оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний шахрай, спеціаліст із контрабанди.

      Центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь". Група заробила понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздала на хабарі та "відкати".

      Спочатку корпуси для них планували робити з українського металу – сталі марки 71, яка є базовою сталлю для БТР-4. Однак через довгий виробничий ланцюжок ця ідея провалилася. Завод у Лозовій не зміг виконати своїх зобов’язань з постачання готових корпусів на харківський завод, відтак останній отримав лише 20 недороблених замість майже півсотні готових.

      бтр
      Схема виготовлення БТРів

      Тому у грудні 2018 року ХКБМ замовив 33 тони фінської сталі марки Miilux Protection 500, яку раніше вже використовували для виготовлення БТРів, в офіційного дилера виробника, польської фірми Texprotect.

      Що зі сталлю не так

      У березні її привезли, але військова прийомка (спецпідрозділ Міноборони, який контролює якість виробництва та ремонту, – 24 канал), її відбраковує через проблеми з:

      ​• маркуванням;
      • супровідними документами;
      • хімічним складом сталі, який не відповідав українським вимогам.

      Останні містяться в результатах дослідження профільного Інституту електрозварювання імені Патона.

      До слова: Харківське бюро Морозова можуть закрити: Міноборони скасовує замовлення на БТР-4

      Окрім цього, у 2015 році ХКБМ замовив Інституту окреме дослідження по різних імпортних сталях. Там встановили, який саме вміст легуючих елементів (корисних складових на кшталт нікеля та марганця) і шкідливих домішок (на кшталт сірки та фосфору) має бути в металі, щоб шви БТРа зварилися нормально, і щоб сталь від термообробки не втратила свої бронеякості. Ці вимоги навіть вписано в конструкторську документацію.

      бтр
      Конструкторська документація, в якій записані усі вимоги до БТР

      Тому хімічний склад повинен був обговорюватися з постачальником на старті. Але в договорі по фінській сталі цього не було, через це завод придбав сталь хоч і якісну, але не ту, котра є оптимальною для виготовлення БТР-4Е у затвердженому самими конструкторами вигляді.

      бтр
      Завод придбав не ту сталь для виготовлення БТР

      Та замість визнати і виправити помилку керівництво заводу вирішило вмовити Міноборони використати вже куплену партію сталі. Зокрема наполягав на цьому директор ХКБМ Олексій Бабіч, котрий і підписував "неправильний" договір. Бабіч на той час узагалі був відсторонений концерном через скандал із розслідуванням про масштабну корупцію в оборонці – він виявився одним із фігурантів.

      Дивіться відео розслідування про корупційні схеми в оборонному секторі України:

      Однак навіть не маючи повноважень на заводі – він проводив нараду, на котрій переконував працювати саме із фінською сталлю.

      В результаті – строки поставки зірвані, БТРів в армії нема

      В результаті перемовин конструктори і військові вирішили провести нові дослідження і "відстріл" як цілих шматків купленої сталі, так і надалі зварених швів для того, щоб вирішити, що робити далі. Але навіть цю перевірку досі не завершили.

      Цікаво: Корупційні схеми в "Укроборонпромі": як зараз живуть Гладковські

      В інституті Патона різними способами зварили кілька зразків саме цієї сталі із заниженим вмістом легуючих і перевірили шви на міцність, знайшовши ділянки з нижчими показниками твердості і надавши своє резюме: такий метал для корпусів БТРа використовувати можна лише за умов додаткових робіт – приварювати вздовж усього шва додаткову підкладку із бронесталі. Це викликало нову хвилю затягування робіт. Завод вважає проблему вирішеною і хоче ставити підкладки, а прийомка каже, що це не той БТР, який вони замовляли.

      В результаті строки поставки зірвали і Міноборони досі не отримало БТРи. Міністерство виставило заводу штраф на 82 мільйони гривень за зрив контракту. Завод же хоче оскаржити штраф у суді і ще судиться із міністерською прийомкою щодо її рішень по відбракуванню металу. За останньою інформацією, на ХКБМ із запланованих півсотні машин – наразі зібрана лише чверть, із тих корпусів, котрі спромігся за цей час виготовити Лозівський завод із українського металу.

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      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Збройні сили України Зброя Корупційні схеми в Укроборонпромі Укроборонпром Наші гроші
      Джерело: 24 канал
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