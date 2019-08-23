Харківське бюро Морозова можуть закрити: Міноборони скасовує замовлення на БТР-4

"Укрборонпром" звинувачує Міноборони у створенні умов, які можуть призвести до знищення Харківського конструкторського бюро імені Морозова. З підприємства звільняються фахівці, а вже з жовтня майже тисячний колектив переходить на дводенний робочий тиждень.

Міністерство оборони більше не фінансує виробництво БТР-4 та ще й зажадало від оборонного підприємства виплатити 82 мільйони гривень штрафу. Тож, яка доля чекає на Конструкторське бюро та через що виник конфлікт між оборонними відомствами.

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Українські БТР-4 зарекомендували себе на передовій і цікавлять закордонних партнерів. Проте їх виробництво зупинилося. Спочатку на Житомирському бронетанковому заводі, а тепер і на Харківському конструкторському бюро імені Морозова.

Причина – відмова Міноборони приймати "четвірки" з закордонної фінської броні. У відомстві запевняють у нас є своя перевірена – 71 марки, а фінська броня не сертифікована.

В "Укробронпромі" такі заяви називають абсурдними. Постачальник надав власні сертифікати, а українська сторона провела випробування. Висновок – броня надійна. Її ж використовують війська країн НАТО. Та в Україні – досі діють радянські стандарти.



Український БТР-4

Тим часом Міноброни звинувачує Харківське конструкторське бюро у зриві контракту. Ще три роки відомство замовило у них 45 бронетранспортерів. На сьогодні до війська не надійшло жодного. В "Укроборонпромі" заявляють – фінську броню використовувати не можна, а вітчизняну – не поставили.

Причина цього – це не своєчасне постачання корпусів бронетранспортерів приватним підприємством Лозівський ковальсько-механічний завод, який на сьогоднішній день є монополістом в виготовленні корпусів з вітчизнянної броні,

– сказав заступник директора з виробництва "Укроборонпрому" Василь Крилас.

Лозівський завод запевняв, що зможе поставити необхідну кількість корпусів для виготовлення БТР-4. Проте стало зрозуміло, що їх потужностей не вистачає. Це підтвердили і в Міноборони.



Підтвердження від Міноборони

Відтак, щоб перекрити потреби у броні Харківські конструктори і вирішили закупити фінську броню "МілюкC 500". Закупівля відбулася не вперше і раніше у Міноборони до її якості питань не виникало.

Станом на 2016 рік виконувалась подібна робота з виготовлення броньових корпусів для бронетранспортера БТР-4. На той час було виготовлено 10 бронетранспортерів саме з такої сталі,

– зазначив вчений секретар ДП ХКБМ ім. Морозова Андрій Богач.

На підприємстві запевняють, що готові випускати по 6 бронемашин щомісяця, якщо їм дозволять працювати з фінською сталлю. Та на думку військового експерта Сергія Згурця за розбірками навколо броні ховаються більш серйозні питання.

"Захід на український ринок загартованої іноземної броні порушує монополію Лозовського заводу на виготовлення БТРів. Умовно кажучи, копирсаючись на цій війні навколо броні, ми не бачимо більш складних проблем, які пов'язані з структурною перебудовою оборонної промисловості", – сказав військовий експерт Сергій Згурець.



Харківське конструкторське бюро імені Морозова

Харківське конструкторське бюро вимагає дозволити використовувати фінську сталь, відтермінувати час постачання БТР-4 та скасувати штрафні санкції. Уже звернулися з позовом на Міноборони до суду. Поки проблема не вирішена – з жовтня підприємство переходить на дводенний робочий тиждень.

В "Укроборонпромі" запевняють – якщо їх прохання врахують, готові поставляти БТР вже за кілька днів. Тим часом Міноборони вимагає, аби умови контракту залишились незмінними.