Коли в "Укроборонпрому" з'явиться новий керівник: Арахамія назвав терміни

Один з лідерів партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що новий керівник "Укроборонпрому" буде призначений щонайшвидше через два місяці. За його словами, такі терміни пов'язані з порівняно довгою тривалістю процедури.

При призначенні нового керівництва оборонного концерну буде проведено прозорий конкурс з залученням великої кількості людей, розповів Давид Арахамія, повідомляє "Укрінформ".

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Я думаю, що нормальний шлях – це призначити зараз когось тимчасово виконуючим обов'язки, щоб вже розбирати ті проблеми, які є. Паралельно можна буде проводити нормальний конкурс із залученням в тому числі міжнародних партнерів, які до нас дотичні і нам багато допомагають,

– розповів майбутній депутат.

Крім того, він заявив, що нині посада керівника "Укроборонпрому" для суспільства є дещо демонізованою.

На думку Давида Арахамії, вся процедура оголошення конкурсу, його проведенні і, як наслідок, обрання та призначення нового керівника "Укроборонпрому" триватиме не менше двох місяців.

Що відомо про "Укроборонпром" та нині чинного його керівника?"Укроборонпром" – це об'єднання підприємств різних галузей оборонної промисловості України. До складу концерну входять наукові установи та промислові підприємства авіаційної, суднобудівної, оборонної та радіоелектронної промисловості, галузей приладобудування і засобів зв’язку, боєприпасної галузі та галузі спеціальної хімії.



Загалом до складу концерну входять понад 130 підприємств військово-промислового комплексу.



Чинним керівником "Укроборонпрому" є Павло Букін. Про необхідність його звільнення вже неодноразово говорили у президентській команді. Наприклад, Айварас Абромавичус назвав того "недостатньо ефективним". Крім того, заявив: Букін пов'язаний "якимись старими обов'язками".