18:05
21 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Путін бореться з пожежами в Сибіру. Другий Чорнобиль у Росії
      Вєсті Кремля
      21:26, 20 серпня
      Вєсті.UA: Гройсман вступає в команду Зеленського. Радикальне "ніт" від Луценка
      Вєсті.UA
      20:07, 20 серпня
      Мафія українських портів: хто розпродає держмайно за копійки та скільки ми на цьому втрачаємо
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Коли в "Укроборонпрому" з'явиться новий керівник: Арахамія назвав терміни

      120 Читать новость на русском
      Зе!команда хоче змінити керівника "оборонпрому": на це потрібно щонайменше 2 місяці
      Зе!команда хоче змінити керівника "оборонпрому": на це потрібно щонайменше 2 місяці / ukrinform.ua

      Один з лідерів партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що новий керівник "Укроборонпрому" буде призначений щонайшвидше через два місяці. За його словами, такі терміни пов'язані з порівняно довгою тривалістю процедури.

      При призначенні нового керівництва оборонного концерну буде проведено прозорий конкурс з залученням великої кількості людей, розповів Давид Арахамія, повідомляє "Укрінформ".

      Цікаво! "Укроборонпром" має стати специфічним бізнесом із чіткою місією, – Данилюк

      Я думаю, що нормальний шлях – це призначити зараз когось тимчасово виконуючим обов'язки, щоб вже розбирати ті проблеми, які є. Паралельно можна буде проводити нормальний конкурс із залученням в тому числі міжнародних партнерів, які до нас дотичні і нам багато допомагають,
      – розповів майбутній депутат.

      Крім того, він заявив, що нині посада керівника "Укроборонпрому" для суспільства є дещо демонізованою.

      На думку Давида Арахамії, вся процедура оголошення конкурсу, його проведенні і, як наслідок, обрання та призначення нового керівника "Укроборонпрому" триватиме не менше двох місяців.

      Що відомо про "Укроборонпром" та нині чинного його керівника?"Укроборонпром" – це об'єднання підприємств різних галузей оборонної промисловості України. До складу концерну входять наукові установи та промислові підприємства авіаційної, суднобудівної, оборонної та радіоелектронної промисловості, галузей приладобудування і засобів зв’язку, боєприпасної галузі та галузі спеціальної хімії.

      Загалом до складу концерну входять понад 130 підприємств військово-промислового комплексу.

      Чинним керівником "Укроборонпрому" є Павло Букін. Про необхідність його звільнення вже неодноразово говорили у президентській команді. Наприклад, Айварас Абромавичус назвав того "недостатньо ефективним". Крім того, заявив: Букін пов'язаний "якимись старими обов'язками".

      blog_ava
      Як "Слуга народу" розсадила фракції в Раді та чи є у цьому "зрада"
      сьогодні
      5612
      Теги: Новини України Новини політики Укроборонпром Слуга народу Призначення Зеленського
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Повернення Росії до G8: про причини пропозиції і що це означає для України
      сьогодні , 18:02 Повернення Росії до G8: про причини пропозиції і що це означає для України
      Інна Жолобович 17
      Закон про "євробляхи" починає діяти: як штрафуватимуть водіїв
      сьогодні , 17:30 Закон про "євробляхи" починає діяти: як штрафуватимуть водіїв
      Анастасія Зазуляк 554
      Схема на мільярд: як НАБУ, АРМА та невідомі бізнесмени обікрали 70 000 людей
      сьогодні , 17:06 Схема на мільярд: як НАБУ, АРМА та невідомі бізнесмени обікрали 70 000 людей
      466
      Путин не меняет своей тактики, или Российский президент шантажировал Макрона
      сьогодні , 17:02 Путин не меняет своей тактики, или Российский президент шантажировал Макрона
      Злой Одессит 748
      Кого зі "старих" міністрів варто залишити в новому уряді: ваша думка
      сьогодні , 16:34 Кого зі "старих" міністрів варто залишити в новому уряді: ваша думка
      1208
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук