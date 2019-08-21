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      Когда у "Укроборонпрома" появится новый руководитель: Арахамия назвал сроки

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      Зе! Команда хочет сменить руководителя "Укроборонпрома": на это нужно минимум 2 месяца
      Зе! Команда хочет сменить руководителя "Укроборонпрома": на это нужно минимум 2 месяца / ukrinform.ua

      Один из лидеров партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что новый руководитель "Укроборонпрома" будет назначен самое быстрое через два месяца. По его словам, такие сроки связаны со сравнительно длинной продолжительностью процедуры.

      При назначении нового руководства оборонного концерна будет проведен прозрачный конкурс с привлечением большого количества людей, рассказал Давид Арахамия, сообщает "Укринформ".

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      Я думаю, что нормальный путь – это назначить сейчас кого-то временно исполняющим обязанности, чтобы уже разбирать те проблемы, которые есть. Параллельно можно будет проводить нормальный конкурс с привлечением в том числе международных партнеров, которые с нами работают и нам много помогают,
      – рассказал будущий депутат.

      Кроме того, он заявил, что сейчас должность руководителя "Укроборонпрома" для общества несколько демонизирована.

      По мнению Давида Арахамия, вся процедура объявления конкурса, его проведения и, как следствие, избрания и назначения нового руководителя "Укроборонпрома" продлится не менее двух месяцев.

      Что известно об "Укроборонпроме" и действующего его руководителя?
      "Укроборонпром" – это объединение предприятий разных отраслей оборонной промышленности Украины. В состав концерна входят научные учреждения и промышленные предприятия авиационной, судостроительной, оборонной и радиоэлектронной промышленности, отраслей приборостроения и средств связи, боеприпасной отрасли и области специальной химии.

      Всего в состав концерна входят более 130 предприятий военно-промышленного комплекса.

      Действующим руководителем "Укроборонпрома" является Павел Букин. О необходимости его увольнения уже неоднократно говорили в президентской команде. Например, Абромавичюс назвал его "недостаточно эффективным". Кроме того, заявил: Букин связан "какими-то старыми обязанностями".

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      Теги: Новости политики Новости Украины Слуга народа Укроборонпром Назначения Зеленского
      Источник: 24 канал
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