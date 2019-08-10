"Укроборонпром" має стати специфічним бізнесом із чіткою місією, – Данилюк

Координаційна нарада з питань реформування військово-промислового комплексу України відбулася 9 серпня. На нараді були члени наглядової ради державного концерну “Укроборонпром”, його генеральний директор, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк та представники уряду США.

Уряд США представляли старший радник США з питань військово-промислового комплексу України Дональд Вінтер, Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, співробітники американського посольства та оборонних відомств. Про нараду повідомила прес-служба РНБО.

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Під час наради обговорювали процес реформування системи управління у сфері ВПК загалом та "Укроборонпрому“ зокрема. Мовилося про формування нової моделі державного управління в оборонній галузі.

За підсумками наради:

► Ухвалили рішення про створення державного органа як акціонера ДК “Укроборонпром”.

► Узгодили структуру та принципи формування і роботи наглядової ради держконцерну.

► Досягли згоди і щодо питання проведення всебічного аудиту "Укроборонпрому".

Олександр Данилюк подякував Дональду Вінтеру та американському уряду за надання кваліфікованої експертної допомоги у реформуванні військово-промислового комплексу України.

"Укроборонпром” повинен стати прикладом ефективної системи управління державною компанією. Враховуючи специфіку, це має бути бізнес із чіткою основною місією – забезпечення українських військових усім необхідним,

– наголосив секретар РНБО.



Нарада РНБО, представників оборонної галузі України та уряду США

Що конкретно треба змінити в "Укроборонпромі"? Читайте у матеріалі 24 каналу.