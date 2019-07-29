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      Що буде з авіацією України: секретар РНБО Данилюк дав відповідь

      98 Читать новость на русском
      Завод "Антонов"
      Завод "Антонов" / Антикор

      Новопризначений секретар РНБО Олександр Данилюк розповів про бажання відновити державний авіабудівний завод "Антонов", залучивши до виготовлення пріоритетних перспективних літаків нових партнерів.

      Про це він зазначив в програмі "Голобородько".

      Читайте також: Данилюк розповів, як планує реформувати "Укроборонпром"

      Маленький приклад. "Антонов" – підприємство, яке входить в склад "Укроборонпрому", протягом багатьох років отримувало державне фінансування на розробку моделей. Вони розповідали, які ці літаки унікальні та найкращі в світі. А далі вони були нікому не потрібні ні Україні, ні закордонним фахівцям. Бо окрім розповіді про унікальність товару не йшло нічого. Навіть виробництва немає цього товару.

      "Антонов" – це мій біль. Я виріс біля "Антонова". Я пам’ятаю, коли зранку вони випробовували двигуни. Тоді я був маленьким, жив в Академмістечку. Для мене це звук, під який я виріс.

      Я хочу, щоб "Антонов" розвивався. Ця політика, яка була до цього, була спрямована на його руйнування. Зараз це досить складно зробити, я це підтверджую. Тому що технології рухаються вперед. Дуже багато перспективних літаків вже не є такими. Але все ще є можливості, і ми маємо максимально ними скористатися.

      Чи це має бути в рамках "Укроборонпрому", чи ні – це абсолютно окреме питання. Але важливо зробити наступне. Перше – треба шукати партнерів для розвитку "Антонова". Можливо, по окремих літаках. Друге – необхідно визначити ці пріоритетні перспективні літаки. І максимально робити так, аби кожну перспективну модель доводити до ринку. Це є ключове. Кількість розробок в сучасному світі, ви праві, – це просто привід ще раз приїхати на завод, виділити гроші, щось там перерізати (якусь стрічку) і все. Але не для цього ми тримаємо величезне підприємство і стільки спеціалістів, які спроможні набагато більше.

      Коротке питання – коротка відповідь. Авіації бути в Україні?

      Однозначно.

      данилюк
      Олександр Данилюк

      Відео інтерв'ю з Данилюком:

      Що таке програма "Голобородько"Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

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      Теги: Новини України Новини політики Відеоблоги Олександр Данилюк РНБО авіація Укроборонпром
      Джерело: 24 канал
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