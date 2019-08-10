Координационное совещание по вопросам реформирования военно-промышленного комплекса Украины состоялась 9 августа. На совещании были члены наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром", его генеральный директор, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк и представители правительства США.

Правительство США представляли старший советник США по вопросам военно-промышленного комплекса Украины Дональд Винтер, Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сотрудники американского посольства и оборонных ведомств. О совещании сообщила пресс-служба СНБО.

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Во время совещания обсуждали процесс реформирования системы управления в сфере ВПК в целом и "Укроборонпрома" в частности. Говорилось о формировании новой модели государственного управления в оборонной отрасли.

По итогам совещания:

► Приняли решение о создании государственного органа как акционера ГК "Укроборонпром".

► Согласовали структуру и принципы формирования и работы наблюдательного совета госконцерна.

► Достигли согласия и по вопросу проведения всестороннего аудита "Укроборонпрома".

Александр Данилюк поблагодарил Дональда Винтера и правительство США за предоставление квалифицированной экспертной помощи в реформировании военно-промышленного комплекса Украины.

"Укроборонпром" должен стать примером эффективной системы управления государственной компанией. Учитывая специфику, это должен быть бизнес с четкой основной миссией – обеспечение украинских военных всем необходимым,

– подчеркнул секретарь СНБО.



Совещание СНБО, представителей оборонной отрасли Украины и правительства США

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