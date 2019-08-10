"Укроборонпром" должен стать специфическим бизнесом с четкой миссией, – Данилюк
Координационное совещание по вопросам реформирования военно-промышленного комплекса Украины состоялась 9 августа. На совещании были члены наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром", его генеральный директор, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк и представители правительства США.
Правительство США представляли старший советник США по вопросам военно-промышленного комплекса Украины Дональд Винтер, Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сотрудники американского посольства и оборонных ведомств. О совещании сообщила пресс-служба СНБО.
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Во время совещания обсуждали процесс реформирования системы управления в сфере ВПК в целом и "Укроборонпрома" в частности. Говорилось о формировании новой модели государственного управления в оборонной отрасли.
По итогам совещания:
► Приняли решение о создании государственного органа как акционера ГК "Укроборонпром".
► Согласовали структуру и принципы формирования и работы наблюдательного совета госконцерна.
► Достигли согласия и по вопросу проведения всестороннего аудита "Укроборонпрома".
Александр Данилюк поблагодарил Дональда Винтера и правительство США за предоставление квалифицированной экспертной помощи в реформировании военно-промышленного комплекса Украины.
"Укроборонпром" должен стать примером эффективной системы управления государственной компанией. Учитывая специфику, это должен быть бизнес с четкой основной миссией – обеспечение украинских военных всем необходимым,
– подчеркнул секретарь СНБО.
Совещание СНБО, представителей оборонной отрасли Украины и правительства США
Что конкретно нужно изменить в "Укроборонпроме"? Читайте в материале 24 канала.
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