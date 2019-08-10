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      "Укроборонпром" должен стать специфическим бизнесом с четкой миссией, – Данилюк

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      Состоялось координационное совещание по вопросам реформирования ВПК
      Состоялось координационное совещание по вопросам реформирования ВПК / slovoidilo.ua

      Координационное совещание по вопросам реформирования военно-промышленного комплекса Украины состоялась 9 августа. На совещании были члены наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром", его генеральный директор, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк и представители правительства США.

      Правительство США представляли старший советник США по вопросам военно-промышленного комплекса Украины Дональд Винтер, Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сотрудники американского посольства и оборонных ведомств. О совещании сообщила пресс-служба СНБО.

      Читайте также: Что будет с авиацией Украины: секретарь СНБО Данилюк ответил

      Во время совещания обсуждали процесс реформирования системы управления в сфере ВПК в целом и "Укроборонпрома" в частности. Говорилось о формировании новой модели государственного управления в оборонной отрасли.

      По итогам совещания:

      ► Приняли решение о создании государственного органа как акционера ГК "Укроборонпром".
      ► Согласовали структуру и принципы формирования и работы наблюдательного совета госконцерна.
      ► Достигли согласия и по вопросу проведения всестороннего аудита "Укроборонпрома".

      Александр Данилюк поблагодарил Дональда Винтера и правительство США за предоставление квалифицированной экспертной помощи в реформировании военно-промышленного комплекса Украины.

      "Укроборонпром" должен стать примером эффективной системы управления государственной компанией. Учитывая специфику, это должен быть бизнес с четкой основной миссией – обеспечение украинских военных всем необходимым,
      – подчеркнул секретарь СНБО.

      Данилюк
      Совещание СНБО, представителей оборонной отрасли Украины и правительства США

      Что конкретно нужно изменить в "Укроборонпроме"? Читайте в материале 24 канала.

      blog_ava
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      10 августа
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      Теги: Новости Украины Укроборонпром СНБО Реформы Александр Данилюк
      Источник: 24 канал
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