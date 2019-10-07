Зеленский назначил Ермака и Смелянского членами наблюдательного совета Укроборонпрома

Президент Владимир Зеленский назначил своего помощника Андрея Ермака и генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского членами наблюдательного совета Государственного концерна Укроборонпром.

Соответствующий указ №734/2019 опубликован на сайте главы государства.

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Владимир Зеленский прекратил полномочия члена наблюдательного совета Укроборонпрома Давида Арахамии. Сейчас он выполняет функцию главы парламентской фракции "Слуга народа".

Отметим, что генеральный директор Укроборонпрома Айварас Абромавичус объявил аудит госконцерна. По его словам, аудит крупнейшего оборонно-промышленного объединения Украины – первый шаг к его дальнейшей трансформации, цель которой – оценить реальное финансовое состояние компании.

По мнению Абромавичуса, аудит предприятия несомненно улучшит имидж Украины на международной арене, поскольку крупнейший производитель и экспортер вооружения государства действует в рамках международных корпоративных стандартов.

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О реформах в области обороны и ГК "Укроборонпром" начали говорить после коррупционного скандала, связанного с расследованием журналистов Bihus.info. Они обнаружили, что сын экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского вместе с партнерами наладил поставки контрабандных деталей для военной техники из России со значительной переплатой со стороны Украины.

Что известно о коррупции в Укроборонпроме?

По данным расследования журналистов Bihus.Info, сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских военных частей. Поставки проходили через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений может составлять не менее 250 миллионов гривен, предполагают журналисты.



К коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпром" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.



Участники коррупционных схем организовывали сделки через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузня на Рыбальском" (на тот момент принадлежал Порошенко), а также подставная компания "Оптимумспецдеталь". В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала.