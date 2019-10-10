Зеленський організовує масштабний пресмарафон: скільки журналістів візьмуть участь
Президент України Володимир Зеленський проведе масштабний пресмарафон для представників засобів масової інформації. Загалом помічники президента акредитували для участі у заході понад 300 журналістів.
Помічники, які займалися акредитацією, змогли звільнитися з роботи лише після півночі, повідомила у фейсбуці прессекретарка президента України Юлія Мендель.
Деталі: Володимир Зеленський проведе масштабний пресмарафон: де, коли і для кого
Ну що ж, щасти завтра усім журналістам і Володимиру Зеленському. Час на спілкування ще надсилається,
– підкреслила Мендель.
У коментарях під своїм постом вона зазначила, що не потрапили до списку лише представники ЗМІ, які надавали більше людей від редакції, ніж просили в Офісі Президента, люди, які не мали посвідчень журналіста, представники не зареєтрованих медій та ті, хто не встиг вчасно податися на акредитацію.
За її словами, марафон може тривати щонайменше 10 годин. Водночас в Офісі Президента зазначали, що кожній групі з 7-10 журналістів буде надано по пів години часу для можливості поспілкуватися з президентом. Таким чином, захід може тривати 15 годин, а то й більше.
Які теми можуть обговорюватися на зустрічі Зеленського з журналістами
Протягом останнього часу в українського суспільства, а зокрема і журналістів, назбиралося чимало тем, які цікаво було б обговорити з президентом України. Серед них:
- Формула Штайнмаєра
не все суспільство погоджується з узгодженням формули Штайнмаєра, як можливості врегулювати військові дії на Донбасі. Наприклад, у більшості міст України цієї неділі відбулися віча "проти капітуляції";
- Розведення військ
у суспільстві та політичних колах досі існує декілька думок щодо розведення військ на Донбасі. Коли частина людей вірить, що це допоможе закінчити війну, інші стверджують: українські військові просто покинуть "пригріті" позиції;
- Скандали з прессекретаркою Зеленського Мендель
скандальна поведінка прессекретарки Володимира Зеленського Юлія Мендель збурила медіа-спільноту. До цього дійшло після того, як вона силою відштовхнула журналіста. Згодом й інші представники ЗМІ стверджували: це вже не вперше.
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