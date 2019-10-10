03:48
10 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и его "элитное" подразделение. Пине поставили памятник
      Вєсті Кремля
      22:25, 9 октября
      Вести.UA: Фантастическое сходство Ленина и Порошенко. Добкин подвинет "Океан Эльзы"?
      Вєсті.UA
      20:00, 9 октября
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, 9 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК

      Зеленский организует масштабный пресс-марафон: сколько журналистов примут участие

      27 Читати новину українською
      Более 300 журналистов хотят принять участие в пресс-марафоне Зеленского
      Более 300 журналистов хотят принять участие в пресс-марафоне Зеленского / nash.live

      Президент Украины Владимир Зеленский проведет масштабный пресс-марафон для представителей средств массовой информации. В общем помощники президента аккредитовали для участия в мероприятии более 300 журналистов.

      Помощники, которые занимались аккредитацией, смогли освободиться с работы только после полуночи, сообщила в фейсбуке пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

      Детали: Владимир Зеленский проведет масштабный пресс-марафон: где, когда и для кого

      Ну что же, удачи завтра всем журналистам и Владимиру Зеленскому. Время на общение еще направляется,
       подчеркнула Мендель.

      В комментариях под своим постом она отметила, что не попали в список только представители СМИ, которые предоставляли больше людей от редакции, чем просили в Офисе Президента, люди, которые не имели удостоверений журналиста, представители не зарегистрированых медиа и те, кто не успел вовремя податься на аккредитацию.

      По ее словам, марафон может продолжаться не менее 10 часов. В то же время в Офисе Президента отмечали, что каждой группе из 7-10 журналистов будет предоставлено по пол часа времени для возможности пообщаться с президентом. Таким образом, меропиятие может продлиться 15 часов, а то и больше.

      Какие темы могут обсуждаться на встрече Зеленского с журналистами

      В последнее время у украинского общества, а в том числе и журналистов, накопилось немало тем, которые интересно было бы обсудить с президентом Украины. Среди них:

      • Формула Штайнмайера
        не всё общество соглашается с согласованием формулы Штайнмайера, как возможности урегулировать военные действия на Донбассе. Например, в большинстве городов Украины в это воскресенье состоялись вече "против капитуляции";
      • Разведение войск
        в обществе и политических кругах до сих пор существует несколько мнений относительно разведения войск в Донбассе. Когда часть людей верит, что это поможет закончить войну, другие утверждают: украинские военные просто покинут "обласканные" позиции;
      • Скандалы с прессекретаркою Зеленского Мендель
        скандальное поведение пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлия Мендель возмутила медиа-сообщество. До этого дошло после того, как она силой оттолкнула журналиста. Впоследствии и другие представители СМИ утверждали: это уже не впервые.
      blog_ava
      Главные новости 9 октября: дело против Порошенко и столкновения возле Золотого
      9 октября
      349
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Юлия Мендель Медиа Журналисты Офіс Президента Президент Украины Владимир Зеленский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Хоумскулинг: как происходит домашнее обучение в Украине
      9 октября , 23:20 Хоумскулинг: как происходит домашнее обучение в Украине
      Ірина Папірник
      Главные новости 9 октября: дело против Порошенко и столкновения возле Золотого
      9 октября , 22:44 Главные новости 9 октября: дело против Порошенко и столкновения возле Золотого
      Ірина Вихрущ 349
      Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      7 октября , 10:00 Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      170
      Труба в руках нової влади: чи унеможливить політичні переслідування перезапуск ДБР
      9 октября , 22:36 Труба в руках нової влади: чи унеможливить політичні переслідування перезапуск ДБР
      Антон Голобородько 225
      Убийца Гонгадзе может оказаться на свободе: детали
      9 октября , 21:19 Убийца Гонгадзе может оказаться на свободе: детали
      Катерина Петренко 355
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук