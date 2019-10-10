Зеленский организует масштабный пресс-марафон: сколько журналистов примут участие
Президент Украины Владимир Зеленский проведет масштабный пресс-марафон для представителей средств массовой информации. В общем помощники президента аккредитовали для участия в мероприятии более 300 журналистов.
Помощники, которые занимались аккредитацией, смогли освободиться с работы только после полуночи, сообщила в фейсбуке пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
Детали: Владимир Зеленский проведет масштабный пресс-марафон: где, когда и для кого
Ну что же, удачи завтра всем журналистам и Владимиру Зеленскому. Время на общение еще направляется,
– подчеркнула Мендель.
В комментариях под своим постом она отметила, что не попали в список только представители СМИ, которые предоставляли больше людей от редакции, чем просили в Офисе Президента, люди, которые не имели удостоверений журналиста, представители не зарегистрированых медиа и те, кто не успел вовремя податься на аккредитацию.
По ее словам, марафон может продолжаться не менее 10 часов. В то же время в Офисе Президента отмечали, что каждой группе из 7-10 журналистов будет предоставлено по пол часа времени для возможности пообщаться с президентом. Таким образом, меропиятие может продлиться 15 часов, а то и больше.
Какие темы могут обсуждаться на встрече Зеленского с журналистами
В последнее время у украинского общества, а в том числе и журналистов, накопилось немало тем, которые интересно было бы обсудить с президентом Украины. Среди них:
- Формула Штайнмайера
не всё общество соглашается с согласованием формулы Штайнмайера, как возможности урегулировать военные действия на Донбассе. Например, в большинстве городов Украины в это воскресенье состоялись вече "против капитуляции";
- Разведение войск
в обществе и политических кругах до сих пор существует несколько мнений относительно разведения войск в Донбассе. Когда часть людей верит, что это поможет закончить войну, другие утверждают: украинские военные просто покинут "обласканные" позиции;
- Скандалы с прессекретаркою Зеленского Мендель
скандальное поведение пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлия Мендель возмутила медиа-сообщество. До этого дошло после того, как она силой оттолкнула журналиста. Впоследствии и другие представители СМИ утверждали: это уже не впервые.
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