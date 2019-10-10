Зеленский организует масштабный пресс-марафон: сколько журналистов примут участие

Президент Украины Владимир Зеленский проведет масштабный пресс-марафон для представителей средств массовой информации. В общем помощники президента аккредитовали для участия в мероприятии более 300 журналистов.

Помощники, которые занимались аккредитацией, смогли освободиться с работы только после полуночи, сообщила в фейсбуке пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Детали: Владимир Зеленский проведет масштабный пресс-марафон: где, когда и для кого

Ну что же, удачи завтра всем журналистам и Владимиру Зеленскому. Время на общение еще направляется,

– подчеркнула Мендель.

В комментариях под своим постом она отметила, что не попали в список только представители СМИ, которые предоставляли больше людей от редакции, чем просили в Офисе Президента, люди, которые не имели удостоверений журналиста, представители не зарегистрированых медиа и те, кто не успел вовремя податься на аккредитацию.

По ее словам, марафон может продолжаться не менее 10 часов. В то же время в Офисе Президента отмечали, что каждой группе из 7-10 журналистов будет предоставлено по пол часа времени для возможности пообщаться с президентом. Таким образом, меропиятие может продлиться 15 часов, а то и больше .

Какие темы могут обсуждаться на встрече Зеленского с журналистами

В последнее время у украинского общества, а в том числе и журналистов, накопилось немало тем, которые интересно было бы обсудить с президентом Украины. Среди них: