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      Речниця Зеленського знову потрапила в скандал: силою відштовхувала журналіста – відео

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      Юлія Мендель силою відштовхувала журналістів, які підходили до Зеленського
      Юлія Мендель силою відштовхувала журналістів, які підходили до Зеленського / dsnews.ua

      Журналісти проєкту "Схеми" у нещодавньому випуску показали безрезультатні спроби взяти коментар у Президента України та голови його Офісу. Усі вони розбивалися об тендітну спину прессекретарки Володимира Зеленського Юлії Мендель.

      На своїй уторінці у фейсбуці журналіст проєкту Михайло Ткач запитав, у якій цивілізованій країні світу прессекретарка президенрта дозволяє соб схожі вчинки, коли журналіст намагається задати питання.

      Цікаво: Скільки заробляє прес-секретарка Зеленського Юлія Мендель: сума

      Можна створити хоть десять рад (мовиться про раду з питань спободи слова при президентові України – 24 канал), але президент має починати з себе і своїм прикладом демонструвати як потрібно ставитись до ЗМІ,
      – заявив журналіст.

      На кадрах добре помітно, що навіть сам Володимир Зеленський не проти поспілкуватися з журналістами, але його помічниця вперто не дозволяє цього зробити. Після того як Юлія мендель буквально розштовхала журналістів, охорона президента провела його у будівлю Вищого антикорупційного суду, під яким і трапився інцидент.

      Мендель відштовхнула журналіста: дивіться відео

      У який скандал Юлія Мендель потрапила попереднього разу?6 червня 2019 року у прямому ефірі телеканалу "1+1" Юлія Мендель сказала, що є випадки, коли українські військові відповідають на провокації бойовиків і при цьому стріляють у цивільні об'єкти.

      "Дуже часто наші військові піддаються на провокації. Коли (бойовики – 24 канал) стріляють з житлового будинку, школи, садочка, будь-якого місця, де є цивільні люди. І після цього починається обстріл (у відповідь – 24 канал) цього будинку. Таким чином гинуть наші люди, українці", – сказала Мендель.

      У ГПУ у відповідь заявили, що в той час, як в Росії розслідують понад 230 кримінальних справ стосовно бійців ЗСУ і добровольчих батальйонів за нібито обстріли об'єктів цивільної інфраструктури, і у той час, як Україна спростувала ці звинувачення та подала відповідні матеріали до Міжнародного кримінального суду, подібні заяви Мендель щонайменше може використовувати Росія у інформаційній війні проти України.

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      Теги: Новини України Новини політики Юлія Мендель Володимир Зеленський Президент України Офіс Президента
      Джерело: 24 канал
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