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      Скільки заробляє прес-секретарка Зеленського Юлія Мендель: сума

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      Оклад Юлії Мендель становить майже 16 тисяч гривень
      Оклад Юлії Мендель становить майже 16 тисяч гривень / Фото з Facebook Юлії Мендель

      В Адміністрації Президента розсекретили інформацію про суму посадового окладу прес-секретарки Володимира Зеленського Юлії Мендель. Він становить майже 16 тисяч гривень на місяць.

      В Адміністрації Президента у відповідь на запит Українських Новин зауважили, що сума окладу була встановлена Кабміном ще у 2017 році.

      Цікаво знати: Біографія Юлії Мендель: хто став прес-секретарем Зеленського

      Посадовий оклад прес-секретаря президента України Ю. Мендель встановлено в розмірі 15 720 гривень згідно з постановою Кабінету Міністрів від 18 січня 2017 року №15 "Питання оплати праці працівників державних органів,
      – йдеться у відповіді.

      Зауважимо, окрім податкового окладу Мендель можуть нараховувати надбавки, доплати, премії, оплачувати за понаднормову роботу. Також від цієї суми ще знімають податок.


      Відповідь АП про посадовий оклад Мендель

      Як Мендель стала речницею Зеленського? 30 квітня Президент Володимир Зеленський оголосив конкурс на посаду свого прес-секретаря. У своєму відеозверненні він назвав кілька вимог до усіх охочих взяти участь: знання щонайменше трьох мов (українська та англійська – обов’язкові), досвід у сфері журналістики та готовність працювати 24/7.

      Тоді команда Зеленського відібрала ТОП-100 кандидатів на посаду спікера. Згодом їх знову переобирали і з п’ятдесяти людей у фінал вийшли троє. З ними особисто спілкувалися Зеленський і члени команди з Адміністрації Президента. Їм навіть влаштували імпровізовану прес-конференцію.

      3 червня Володимир Зеленський призначив журналістку Юлію Мендель своєю прес-секретаркою.

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      Теги: Новини України Новини політики Гроші Володимир Зеленський Адміністрація Президента Юлія Мендель Президент України
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