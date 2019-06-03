Прес-секретарем Зеленського стала журналістка Юлія Мендель: що про неї відомо

Президент Володимир Зеленський призначить на посаду власного прес-секретаря журналістку Юлію Мендель. Журналістка виграла конкурс на посаду, який 30 квітня оголосив новообраний президент.

Відповідний указ про призначення Мендель мають вже незабаром опублікувати на офіційному сайті президента, пише "Українська правда" із посиланням на власні джерела.

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Хто така Юлія Мендель?

Журналістка раніше працювала на телеканалах ICTV, "Еспрессо-ТВ" та "Інтері". Писала для українського Forbes і американського Politico. Кілька років співпрацює з The New York Times.

Видання Thebabel пише, що своє резюме на конкурс вона надіслала наступного дня після його оголошення — 1 травня.

За два дні зі мною спробували зв'язатися, але невдало – у цей час я летіла в Нью-Йорк. У суботу о пʼятій годині ранку за місцевим часом я передзвонила сама. Відповіла Христина, НR "ЗеКоманди", вона сказала, що моє резюме їх зацікавило. Поставила кілька стандартних питань: чому я вирішила брати участь в конкурсі, на якому рівні знаю англійську і чи готова працювати понаднормово,

– розповіла журналістка.

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